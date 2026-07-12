ילדים מעתירים על קברו של הגרי"ט וייס זצ"ל ( צילום: א. אייזנבאך )

במלאות ארבע שנים להסתלקותו של גאב"ד בד"ץ העדה החרדית, הגאון רבי יצחק טוביה וייס, בעל שערי טוביה זצ"ל, נערכים בקרב קהילות הישוב הישן הצועדים לאורו ובקרב המוני תלמידיו בכל תפוצות ישראל לציון יומא דהילולא. "פוליטיקה זה כמו טשולנט - אל תיכנס לזה": כך הזהיר הרב הראשי את הרב שקיבל הצעה מפתיעה חיים רוזנבוים | 17:51 מהומה בירושלים: מפגינים מפילים את הגדרות ומתיישבים על הברזלים קובי ישראל | 15:58 בהיכל ישיבתו "חכמת התורה" בשכונת זכרון משה בירושלים העומדת בראשות הגאון רבי נתנאל פרץ מאירזאהן תערך עצרת זכרון והתעוררות בשעה 16:00 אחה"צ, ולאחר מכן תפילת מנחה כשלפני התיבה יעבור בנו יחידו הגאון רבי שלמה זלמן ווייס אב"ד שערי טוביה.

בהמשך בשעה 18:00 אחה"צ יעלו המוני תלמידיו ומקורביו אל ציונו שבמרומי הר הזיתים להעתיר בתפילה ותחנונים לישועת הכלל והפרט בפרט בעת צרה קשה שכזו.

בשעות לפנות ערב תתקיים בעיר בית שמש סעודת הילולא ע"י "מבצר הכוללים על טהרת הקודש" שהקים ויסד ברוב עמל, הסעודה תתקיים בהיכל בית הכנסת "אהל שלמה מיכל" בשכונת קרית חסידים, בהשתתפות המוני תלמידי הכוללים מכל רחבי הארץ, באירוע ישאו דברים גדולי התורה והיראה ותלמידיו ומקורביו.

כמו כן תערך ע"י העדה החרדית סעודת הילולא וסיום הש"ס באולם "שמחת התורה" ברח' פישל 8 בשעה 16:45, בהשתתפות המוני בני הישוב הישן ובראשם מנהיגי קהילות הקודש, רבנים, מורי הוראה וראשי ישיבות.

בכל האירועים יהיה ניתן להשיג את הספרים מתורתו ומשנתו "שעה טוביה" על התורה, סוגיות הש"ס ואגרות ומכתבים, "שערי דמעה" המכיל את ההספדים שנאמרו אחר הפטירה בכל רחבי תבל, "רבינו הגדול אמרו" המכיל הנהגות, הדרכות וזכרונות שנשמעו מפיו בחיי חיותו, וכן את גליונות "משולחנא דמלכא" היו"ל מידי שבוע והגליון המיוחד "בעקבתא דמלכא" שיו"ל לקראת יומא דהילולא.

כמו כן במוסדות התורה והחינוך יעלו את זכרונו וילמדו ויתפללו לעילוי נשמתו הטהורה של הגה"צ רבי יצחק טוביה בן רבי שלמה זלמן, זכותו יגן עלינו.