מחזור נוסף באקסלרטור של 'קמא-טק' יוצא לדרך

בימים אלו יצא לדרך מחזור חדש של תכנית האקסלרטור ליזמים מהמגזר החרדי. מאיץ הסטארטאפים, הפועל כחלק מפעילותו הרחבה של ארגון 'קמא-טק', מהווה פלטפורמה משמעותית המאפשרת ליזמים חרדים לפרוץ קדימה ולהשתלב בעמדות מפתח בענפי ההייטק והחדשנות.

כמיטב המסורת, אל התוכנית הנוכחית התקבלו עשרה סטארטאפים בלבד, שזוקקו מתוך רשימה ארוכה של יותר ממאתיים מועמדויות שהוגשו לוועדות המיון. ההיענות הרחבה מצביעה על העניין העצום ועל הפוטנציאל הכביר הגלום ביזמות ההייטק החרדית.

בתקופת ההכשרה המהירה, ייהנו המשתתפים הנבחרים ממעטפת תמיכה מקיפה הכוללת הרצאות מקצועיות לצד ליווי אישי ועסקי צמוד, מתוך שאיפה וציפייה להקים בעז"ה חברות משגשגות שיניבו תועלת מרובה למשק הישראלי כולו.

מחזור האקסלרטור הנוכחי יוצא אל הפועל בשותפות אסטרטגית עם פועלים-טק, זרוע החדשנות של בנק הפועלים ופועלים בקהילה, ולצד זה שורה של חברות הייטק מובילות וקרנות השקעות מהגדולות בעולם.

שותפים אלו מעניקים ליזמים הצעירים ארגז כלים ייחודי, ידע יקר ערך ורשת קשרים ענפה, המהווים אלמנט חיוני בדרך להצלחה בעולם היזמות וההייטק.

מנכ"ל 'קמא-טק', משה פרידמן, הרחיב על חשיבותה של התכנית הנוכחית וציין כי בעת הזו קיימת נחיצות עליונה לחזק את היציבות הכלכלית ולהצמיח חברות הייטק חרדיות איכותיות ובעלות חוסן. לדבריו, "לצד האתגרים הניצבים בפתח קיימת גם הזדמנות מיוחדת, שכן הניסיון המצטבר בעולם ההייטק מלמד שדווקא מתוך תקופות מורכבות, שינויים ומשברים צומחות החברות המובילות והחזקות ביותר".

הוא הוסיף כי "רמת המיזמים שהגיעו לפתחנו השנה הייתה גבוהה במיוחד, ומלאכת הסינון הייתה קשה ומורכבת בשל כמות המיזמים המצוינים שהתמודדו על מקום בתכנית".

פרידמן הביע תודה עמוקה לשותפים ולידידים המלווים את הפעילות ומעניקים תמיכה רבה לאורך השנים, ובייחוד בימים אלו. הוא סיפר כי יחד עם שותפי התכנית, בוצעו התאמות מדויקות של התכנים, והביע תקווה ותפילה שבסייעתא דשמיא יצמחו מהתכנית חברות ענק מצליחות ומשפיעות.

'קמא-טק', שנוסד על ידי משה פרידמן בשותפות עם שורה של יזמים חרדים, זכה כבר מראשית דרכו לגיבוי נרחב מצד דמויות מובילות ומשפיעות בתעשיית ההייטק בארץ, ובהם פרופ' אמנון שעשוע, ד"ר יוסי ורדי, ד״ר שלמה קליש, דב מורן, חמי פרס וגיגי לוי, ורבים נוספים, כחלק מפעילותו, הארגון מקיים קשרים הדוקים ושיתופי פעולה רציפים עם קרנות הון סיכון וענקיות טכנולוגיה בינלאומיות, ובהן סיסקו, אינטל, מיקרוסופט, גוגל, אמזון, אנבידיה, אפל, ווסטרן דיגיטל, קוואלקום ומובילאיי ועוד.

לצד זה הארגון פועל בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלי הסמינרים ובהכוונתם של גדולי ישראל, לייסד פעילות הייטק המתאימה לציבור החרדי, בלי להתפשר על הרמה הרוחנית ובלי להתפשר על הרמה המקצועית. כאשר הונחו יסודותיו של 'קמא-טק', סצנת הסטארטאפים במגזר החרדי כמעט שלא הייתה קיימת בשטח. מאז ועד היום, הודות לעשייה הרציפה ובסייעתא דשמיא מרובה, נוצרו מגוון מסלולי הכשרה מקצועיים ותכניות השמה מתקדמות, המהווים כיום חממת הייטק שמורה ואיכותית עבור למעלה מאלף נשים חרדיות מדי שנה בשנה. במקביל לכך, פותח המסלול הייעודי עבור יזמי הייטק מהציבור החרדי, שבמסגרתו הוקמו והתפתחו עד כה כ - 100 חברות הייטק פעילות המנוהלות על ידי יזמים חרדים, והן מעסיקות יחד מעל אלף עובדים.

תכנית המאיץ הנוכחית מהווה נדבך נוסף ומרכזי במאמצים הבלתי פוסקים של 'קמא-טק' לקדם את היזמים והסטארטאפים מתוככי הציבור החרדי אל לב תעשיית ההייטק בישראל, כל זאת תוך שמירה קפדנית על ערכי הציבור החרדי, מתוך מטרה ליצור מקורות תעסוקה איכותיים ומותאמים עבור המגזר החרדי.