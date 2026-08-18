באירוע מרגש ומיוחד הוכנס ספר תורה חדש לבית הכנסת "רם ונישא" בקריית אתא, לאחר שהוענק במתנה לגב' בן חמו, שזכתה בו בהגרלה השנתית של ארגון הפעילים יד לאחים. מדובר בספר תורה מהודר במיוחד, שנכתב על ידי סופר סת"ם שהגיע בעצמו למעמד והשתתף בשמחה.

המעמד הקדוש נערך בשכונת גבעת טל בקריית אתא, כאשר רבים מתושבי האזור אשר אינם נמנים על מתפללי בית הכנסת ומשפחתה של הזוכה מצטרפים לשמחה אשר הייתה גדולה ומרגשת. על הספר נחרט שמה של משפחת בן חמו, כדי להנציח את העובדה שהספר ניתן לה במתנה ולזכותה, לצד הקדשה לעילוי נשמת הוריה.

עבור משפ' בן חמו, מדובר היה ברגע בעל משמעות אישית עמוקה במיוחד. אם המשפחה הקדישה במשך שנים את חייה לתמיכה בהוריה ולמצוות כיבוד אב ואם, זכתה בספר התורה ובני המשפחה התבטאו באומרם כי ראו בזכייה ביטוי מרגש למצוות כיבוד ההורים ואת הזכייה כמתנה מיוחדת משמים. זקני המשפחה שבעת האחים למשפחת בן חמו השתתפו בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה, כאשר כל אחד מהם זכה להוסיף אות לספר.

התהלוכה יצאה לרחובה הראשי של קריית אתא בקול שירה וזמרה, בהשתתפות המון נרגש וצוהל בשמחה של מצווה. לאחר הכנסת ספר התורה נמשכה השמחה בסעודת מצווה, שבה נשאו נציגי יד לאחים דברים בשבח המשפחה ובמיוחד בשבח הזוכה ובמצוות כיבוד ההורים שעמדה ברקע הזכייה.

לאורך כל האירוע השתתפו בשמחה גם אנשי יד לאחים: הרב יואב רובינסון, הרב חיים קאהן והרב חיים אייזנברג, שבירכו אישית את משפחת הזוכים ואיחלו להם כי ספר התורה שהוענק לה יהיה מקור לברכה ולשמחה, וכי הזכות הגדולה תלווה את המשפחה לאורך ימים ושנים.

זו השנה ה-16 ברציפות שבה נערכת ההגרלה על ספר התורה שכל הכנסותיה קודש למצוות פדיון שבויים. מדי שנה בשנה מקפידים ביד לאחים ללוות את המעמד עצמו ולהיות שותפים פעילים בהכנות לקראתו ובמהלכו.