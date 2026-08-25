מאות חניכים בקייטנות "עזר מציון" ברחבי הארץ

יש ילדים שעבורם קייטנת קיץ היא חלק מובן מאליו מהחופש הגדול. אורזים תיק קטן בבוקר, יוצאים ליום של משחקים ואטרקציות וחוזרים בערב עמוסים בחוויות. אבל עבור ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, ילדים המתמודדים עם מחלה ובני משפחותיהם, גם כמה ימים פשוטים של חופשה דורשים מערך שלם של התאמות, נגישות, ליווי רפואי ובעיקר – אנשים שמוכנים להקדיש עבורם את הקיץ שלהם.

בדיוק לשם כך הפעילה "עזר מציון" גם השנה מערך רחב של קייטנות יום ברחבי הארץ – בירושלים, בצפון, בדרום ובאלעד – שהפכו למשך מספר ימים לממלכות של פעילות, מוזיקה, יצירה ושמחה. מאחורי הקייטנות ניצבו מאות מתנדבים ומתנדבות, צוותים רפואיים, אנשי לוגיסטיקה ורכזים, כאשר בחלק מהמוקדים הוצמד לכל חניך מלווה אישי לאורך היום כולו.

ירושלים: קייטנת הדגל עם 350 ילדים ו־500 אנשי צוות

בשכונת בית וגן בירושלים כבר מכירים היטב את המחזה שמגיע מדי קיץ. קמפוס "קרית נוער" משנה בתוך ימים ספורים את פניו: דגלונים נתלים בכל פינה, מתקני שעשועים מוקמים, חדרי פעילות מוכשרים, משטחי מזון מגיעים למקום, ובין כל אלה נעים מאות מתנדבים ומתנדבות לצד כסאות גלגלים, הליכונים ואמצעי נגישות.

בקייטנת הדגל הירושלמית השתתפו השנה כ-350 ילדים שלוו בידי מאות אנשי צוות ובהם מתנדבים ומתנדבות, רכזים, אנשי רפואה וצוותי תפעול. הקייטנה נמשכה שמונה ימים מלאים. מדי בוקר הובאו הילדים מבתיהם במערך הסעות מיוחד. אחרי ארוחת הבוקר החלו שעות רצופות של פעילות המותאמת לקבוצות השונות – יצירה, הפעלות חברתיות, מופעי חיות, תיפוף ודרבוקות, בלונים, בובות ולהטוטנים.

גם ארוחת הצהריים הפכה לחלק מהחוויה, עם מוזיקה, שירה וריקודים, ולאחריה נמשכה הפעילות עד שעות אחר הצהריים. את המערך כולו מפעילים מאות מתנדבים ומתנדבות האחראים על התוכן, ההסעדה, הסיוע הרפואי, ההנגשה והשינוע וכן על התמיכה האישית בחניכים.

לאחר שנה של הפסקה: הקייטנה בדרום שבה לפעילות

אחד הרגעים המרגשים בקיץ הנוכחי התרחש במחוז דרום, שם שבה לפעילות קייטנת הקיץ של "עזר מציון לאחר שנה של הפסקה בעקבות מאורעות המלחמה. תחת ניהולה של רכזת קייטנת מחוז דרום החדשה נירה מנהיים התקיימה הקייטנה במשך חמישה ימים, מראשון ועד חמישי, בשטח המכללה האקדמית חמדת בנתיבות.

בקייטנה השתתפו 85 חניכים בגילאי 3 עד 45 שהגיעו מיישובים ברחבי הדרום – מאשקלון ועד דימונה. לכל אחד מהחניכים הותאמה חונכת אישית צמודה שליוותה אותו לאורך שעות הפעילות, לצד צוות מנהלתי, לוגיסטי וטכני רחב. בסך הכול לקחו חלק בהפעלת הקייטנה כ-130 אנשי צוות.

המכללה האקדמית חמדת, שבראשה עומד פרופ' חיים שקד העמידה ברוחב לב את מתקניה לרשות "עזר מציון" ללא עלות, לטובת החניכים והמתנדבים. ההופעות והאירועים המרכזיים התקיימו באודיטוריום "בית רבקה" של המועצה האזורית שדות נגב בראשות תמיר עידאן שנרתמה אף היא לפעילות והייתה שותפה לקיום הקייטנה.

מערך לוגיסטי שלם פעל מדי יום מאחורי הקלעים: הסעות הלוך וחזור מבתי החניכים, ארוחות בוקר וצהריים טריות, וצוות רפואי מלווה, כולל אמבולנס שהיה צמוד לקבוצה לאורך השבוע. לצד סדר היום הקבוע, כל יום קיבל נושא משלו.

יום הפתיחה כלל מופע להטוטנות ופעילויות יצירה; ביום השני נערך "יום הולדת" שכלל בין היתר סדנת שוקולד; ביום השלישי התקיים יום חיות עם מופע בעלי חיים ופינת ליטוף; ביום הרביעי נערך יום מים עם מופע בלונים ופעילויות מיוחדות; והיום החמישי הוקדש למוזיקה ולסיום החגיגי. השבוע נחתם ב"יום משפחות" שאליו הצטרפו ההורים והאחים. יחד הם השתתפו בהפנינג חגיגי, תחנות ודוכנים, ארוחה משותפת וטקס סיום מרגש שכלל הפרחת בלונים.

בצפון: שבוע של פעילות – ויום הפוגה ל־550 איש

במחוז צפון התקיימה קייטנת היום במשך שבוע בקריית שמואל שבחיפה. בקייטנה השתתפו 126 ילדים שאותם ליוו כ-150 מתנדבות במשך שבוע של פעילות אינטנסיבית, תחת ניהולה של שלומציון חייט, המנהלת המסורה.

לקייטנה הגיעו ילדים מכל רחבי הצפון, מצפת מטבריה מעפולה כרמיאל רכסים וחיפה מידי יום. בעזר מציון מבקשים להודות לראשי הערים שדאגו להסעות. בכל יום המתינו לילדים הפעלות בתוך המתחם לצד פעילויות שטח, אטרקציות ותוכניות מיוחדות, כאשר המטרה הייתה לאפשר לכל אחד מהילדים ליהנות מחוויית קיץ מלאה ומותאמת.

בנוסף התקיים יום טיול והפוגה מיוחד לילדים חולי סרטן ולבני משפחותיהם שבו השתתפו לא פחות מ-550 איש - הילדים המתמודדים עם המחלה, הוריהם ובני משפחותיהם. המשפחות יצאו יחד ליום חווייתי ב"בלאגן" בקיבוץ יגור שכלל את האטרקציות במקום, מופע קוסם וארוחת ערב מושקעת. למשך יום אחד הוחלפו הטיפולים, הבדיקות והשגרה המורכבת ברגעים פשוטים של משפחה, צחוק והנאה. ביום חמישי נערך טקס הסיום המרגש יחד עם יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק וראשי הנהלת עזר מציון, שביקש להודות באופן מיוחד להרב בנציון הורביץ מנהל מחלקת קייטנות וצהרונים בעיריית חיפה על עזרתו הרבה.

אלעד: ישיבת "ראשית חכמה" פתחה את שעריה ללא עלות

גם בעיר אלעד התקיימה במשך חמישה ימים קייטנת יום מיוחדת, שבה השתתפו 50 ילדים יחד עם כ-70 מתנדבות. את הקייטנה אירחה ישיבת "ראשית חכמה" שהעמידה את מבנה הישיבה כולו לרשות "עזר מציון" ללא כל עלות. ב"עזר מציון" ביקשו לציין במיוחד את ההתגייסות יוצאת הדופן של ינון ורהפטיג אשר העמיד את המקום לטובת הילדים והמתנדבות ברוחב לב ואפשר לקיים את הפעילות במתחם רחב ונוח. במשך חמשת הימים הפך המקום למרחב של פעילות בלתי פוסקת.

הילדים נהנו מפעילויות בלונים, בעלי חיים וכלבים, דרבוקות ומגוון חדרי הפעלה שהותאמו במיוחד עבורם – ובהם כדורי פיזיו, כריות, בועות סבון ופעילויות חווייתיות וחושיות. לצד אנשי ומתנדבות "עזר מציון" נרתמה גם עיריית אלעד להצלחת הפעילות.

בעמותה הודו לראש העיר הרב יהודה בוטבול על השותפות והסיוע, וכן למנהלת מחלקת הרווחה לבנת לבינשטיין על ההתגייסות למען הילדים והמשפחות.

כמה ימים של קייטנה – חודשים של היערכות

כאשר מסתכלים על ארבעת המוקדים יחד, המספרים מספרים רק חלק מהסיפור. מאות ילדים ובוגרים, מאות רבות של מתנדבים ומתנדבות, הסעות מדי יום, אלפי מנות אוכל, ציוד רפואי, הנגשה, מופעים, אטרקציות וחדרי פעילות.

אבל מאחורי כל אלה יש מטרה אחת. לאפשר לכל ילד ובוגר כמה ימים שבהם הוא אינו צריך להתאים את עצמו לעולם – אלא העולם מותאם אליו. ועבור ההורים, מדובר בימים יקרים של הפוגה ובידיעה שהילד שלהם נמצא בידיים מסורות, מוקף באנשי צוות שמכירים את צרכיו ודואגים לו באופן אישי.

מצפון ועד דרום, מירושלים ועד אלעד, מאות המתנדבים והמתנדבות של "עזר מציון" הוכיחו פעם נוספת שהחופש הגדול יכול להיות גדול באמת – גם עבור מי שבשביל לצאת אליו נדרש קצת יותר.

"הקייטנות הללו, מצפון לדרום" מסכם בסיפוק הרב חנניה צ'ולק יו"ר עזר מציון, "דורשת מאיתנו משאבים רבים, ואנו נערכים לה כבר חודשים קודם, כאשר בימים האחרונים לפני פתיחתה מגוייס הצוות באינטנסיביות להכשרת המקום וקליטת הילדים והילדות. אבל הכל שווה! אני מגיע מדי שנה ופוקד את מתחם הקייטנה, ורואה עין בעין את הילדים מתרגשים ונהנים, רוקדים ושמחים, מקבלים את ההפוגה והפינוק לו הם ראויים כמו כולם.

"אני מבקש להודות לצוות הענק שמופקד על הפקת האירוע הכביר השנתי הזה, הנהלת סניף ירושלים, אנשי ונשות התוכן, אנשי הלוגיסטיקה והאדמניסטרציה, אחראי המטבח וחדר האוכל, האמנים והמפעילים, ומעל כולם – המתנדבים והמתנדבות המשקיעים את כל ליבם ונשמתם עבור הנשמות הללו. בזכותכם – זכינו השנה שוב בס"ד, להעניק לילדים הללו שבוע של אור, שמחה וחוייה".