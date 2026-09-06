הלם ותדהמה: בעיצומה של השבת בוצעו עבודות בעין ג'ונס

ההרס בעין ג'ונס, הבוקר 10 10 0:00 / 0:47 ההרס בעין ג'ונס, הבוקר

הלם ותדהמה: בשבת האחרונה, בוצעו בעין ג'ונס עבודות להריסת תקרות, כך נודע ל'כיכר השבת'.

העבודות מומנו ככל-הנראה על ידי הקרן לשמירה על שטחים פתוחים שבאחריות רשות מקרקעי ישראל. לפי מקורות המעורים בנושא, העבודות בוצעו בניגוד לפסק דין הנוגע למעיין. בשטח פעלו הקבלן, צוות עובדים, טרקטור עם כף ומשאיות של חברה פרטית.

ההרס בעין ג'ונס, הבוקר

ההרס בעין ג'ונס, הבוקר

ההרס בעין ג'ונס, הבוקר

כמה מאוהבי המעיין, ובהם ציבור מסורתי, הגיעו למקום במהלך השבת בניסיון לברר את פשר העבודות ולבקש את הפסקתן. לפי הידוע, הקבלן הוא שהזעיק לזירה שוטרים, בטענה שהמוחים מפריעים לו לעבוד, וכי בידיו צו המתיר לו לבצע את העבודות בשבת.

יובהר כי אין קשר בין העבודות שבוצעו בשבת - שעוררו זעזוע וכאב בקרב הציבור התורני, שנפגע מכך במיוחד - לבין הפולמוס הציבורי השנוי במחלוקת סביב תוכנית שיפוץ המעיין, הנדון בבתי המשפט.

שוטרת מתחנת טבריה הוקלטה במקום בשבת אומרת שניתן אישור לעבוד בשבת קודש.

ההרס בעין ג'ונס, הבוקר

ההרס בעין ג'ונס, הבוקר

ההרס בעין ג'ונס, הבוקר

בפנייתנו לגורמים הרלוונטיים נמסרו התגובות הבאות:

דובר משרד הכלכלה מסר כי "הנושא אינו מוכר לנו, ומבירור שערכנו עולה כי לא הוגשה בקשה להיתר ולא ניתן היתר".

דובר משרד העבודה, אליו פנינו גם כן, הפנה את הפנייה למשרד הכלכלה.

רשות מקרקעי ישראל, המממנת את העבודות דרך קבלן, הפנתה את הפנייה לרשות הניקוז.

רשות ניקוז ונחלים כינרת מסרה בתגובה כי "העבודות במעיין עין גונס מבוצעות באמצעות קבלן חיצוני ובהתאם לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת. הטענה בדבר ביצוע עבודות בשבת לא הייתה ידועה לנו קודם לפנייה. הנושא ייבדק מול הקבלן המבצע וייבחן בהתאם להוראות הדין".

ממשטרת ישראל נמסר: "העבודות באתר מקודמות ומבוצעות על ידי הגורמים האזרחיים הרלוונטיים לפרויקט. לפיכך, יש להפנות את השאילתה לגורמים המוסמכים והאחראים על העבודות".