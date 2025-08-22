ברחובות העיר בני ברק נערכה הצהריים (שישי) תהלוכת קבלת פנים מרשימה לרפאל יצחקוב, תלמיד ישיבת "מאורות התורה" בטלז סטון, ששוחרר מכלא 10 לאחר 17 ימי מעצר.

יצחקוב, שנעצר בביתו בתל אביב ונכלא בעוון החמור של לימוד תורה, התקבל בעיר בכבוד גדול, בשירה, ריקודים וסיסמאות תמיכה.

מאות אנשים, מרביתם מבני "הפלג הירושלמי" השתתפו בחגיגות ברחובות בני ברק, שנחסמו לתנועה, כאשר קיבלו את יצחקוב בשירת "ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך" ובקריאות נגד גיוס תלמידי ישיבות.

האדמו"ר מטעמשוואר הצטרף לרוקדים עם יצחקוב ברחובה של עיר, במסגרת אירוע 'קבלת פנים' לאסיר עולם התורה ששב לביתו.

יצחקוב הצטרף בכך לאחיו, ברוך יצחקוב, ששוחרר גם הוא מוקדם יותר השבוע לאחר תקופת מעצר דומה.