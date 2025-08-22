כיכר השבת
בני ברק נחסמה לתנועה

"אשרי העם שככה לו": קבלת פנים המונית לאסיר עולם התורה רפאל יצחקוב ששוחרר מהכלא הצבאי

המוני בני תורה מהפלג הירושלמי קיבלו את רפאל יצחקוב, תלמיד ישיבת "מאורות התורה" בטלז סטון, ששוחרר מכלא 10 לאחר 17 ימי מעצר, בשירה וריקודים ברחובות בני ברק. רבנים ואדמו"רים הצטרפו לתהלוכה שנערכה בערב שבת ברחובות העיר בני ברק | האדמו"ר מטעמשוואר רקד עם יצחקוב ברחובה של עיר (חרדים)

(צילום: דוד קשת, ידיעות בני ברק)

ברחובות העיר נערכה הצהריים (שישי) תהלוכת קבלת פנים מרשימה לרפאל יצחקוב, תלמיד ישיבת "מאורות התורה" בטלז סטון, ששוחרר מכלא 10 לאחר 17 ימי מעצר.

יצחקוב, שנעצר בביתו בתל אביב ונכלא בעוון החמור של לימוד תורה, התקבל בעיר בכבוד גדול, בשירה, ריקודים וסיסמאות תמיכה.

(צילום: דוד קשת, ידיעות בני ברק)

מאות אנשים, מרביתם מבני "הפלג הירושלמי" השתתפו בחגיגות ברחובות בני ברק, שנחסמו לתנועה, כאשר קיבלו את יצחקוב בשירת "ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך" ובקריאות נגד גיוס תלמידי ישיבות.

האדמו"ר מטעמשוואר הצטרף לרוקדים עם יצחקוב ברחובה של עיר, במסגרת אירוע 'קבלת פנים' לאסיר עולם התורה ששב לביתו.

יצחקוב הצטרף בכך לאחיו, ברוך יצחקוב, ששוחרר גם הוא מוקדם יותר השבוע לאחר תקופת מעצר דומה.

(צילום: דוד קשת, ידיעות בני ברק)
(צילום: ללא)
(צילום: ללא)
(צילום: ללא)
(צילום: ללא)
(צילום: ללא)
(צילום: ללא)
(צילום: ללא)

0 תגובות

9
אפשר לחשוב כלא צבאי , " איזה עינויים הוא עבר " אם הייתי בן תורה [ הלוואי ] הייתי נכנס לכלא כמוהו , ומסיים את הסיפור של הרדיפה , ולא ברור לי למה כל החרדים בהמוניהם , לא ניגשים ל לשכות גיוס ,ואומרים להם , בבקשה תכניסו אותנו לכלא , נראה את צה"ל מתמודד עם זה .
וואו ממש הגזמתם ... סה"כ כלא צבאי .
8
תזכורת ממשלת ימין על מלא...עוד מעט בחירות
יפה
7
נו נו אני לא מתפלא מה כבר אפשר לצפות מהפלג הירושלמי "חכמים גדולים" "יראי שמיים"
אני
6
עכשיו נראה את האדמו"ר מטמשווער לוקח את האסיר הקדוש חתן לנכדתו🤣🤣
איציק
5
בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים ובחוקותיהם אין אנו מתחשבים!!!
חרדי ימני
4
ועכשיו גם יקבלו אותו לישיבות האשכנזיות?
בזאת תבחנו
3
מזכיר את החגיגות לאחר שחרור האסירים הפלסטינים
ככ
2
רשעים
אני
1
על חייל שמסכן ועובר דברים קשים יותר ועוד לומד תו"כ לא יעשו רבע מזה
שלום

