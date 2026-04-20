ונדליזם בשכונה הקיצונית בבית שמש: תמונת הנצחה של מתנדבת 'איחוד הצלה', רונית אלימלך הי"ד, שנהרגה מפגיעת טיל איראני, הושחתה במהלך השבוע האחרון על ידי קיצוניים ברמת בית שמש ב'.

האירוע התרחש, לפי הדיווח ב-N12, כאשר מתנדבי ארגון הצלה החנו את ניידת ההנצחה בשכונה ועצרו לתפילת ערבית במניין מקומי.

כשחזרו לרכב, גילו כי אלמונים השחיתו את דיוקנה של המנוחה שהודפס על דופן הניידת, זאת ככל הנראה בשל הקפדה קיצונית נגד הצגת פני נשים במרחב הציבורי.

רונית אלימלך ז"ל נהרגה בתחילת מבצע שאגת הארי, מנפילת הטיל בבית שמש. באירוע גם נהרגה אמה שרה הי"ד.

רונית הייתה פעילה ומתנדבת בארגון 'איחוד הצלה', וכהוקרה על פועלה וזכרה, השיק הארגון ניידת שירות ייעודית הנושאת את שמה ואת תמונתה. טקס השקת הרכב נערך במעמד נשיא המדינה ובני המשפחה, שראו בכך נחמה פורתא והמשך ישיר לדרכה של רונית בסיוע והצלת חיים.

בני המשפחה קיבלו את הדיווח על השחתת התמונה בתחושות קשות של זעזוע ועלבון, במיוחד לאור העובדה שהדבר נעשה ימים ספורים לפני יום הזיכרון.

אחיה של המנוחה, תומר אלימלך, הביע את כאבו בשיחה עם N12, וציין כי מדובר בתמונה מכובדת של פניה בלבד, וכי המעשה שובר את לב המשפחה המנסה להשתקם מהטרגדיה הפוקדת אותה.

"זה שבר לי את הלב", אמר. הוא הוסיף כי לדעתו אין מדובר בשיקוף של פני העיר בית שמש כולה, אלא בהתנהלות המאפיינת קבוצות סגורות וקיצוניות בשכונה הספציפית שבה אירע המקרה.

גורמים חרדים בבית שמש הגיבו בשאט נפש למעשה, והבהירו כי פגיעה בזכרם של חללי טרור, שנהרגו על קידוש השם, ובוודאי במי שעסקה בחסד ובהצלת חיים במסגרת ארגון רפואי, היא מעשה פסול שאין לו קשר לערכי התורה. בקרב המתנדבים באזור ציינו כי ימשיכו להפעיל את ניידת ההנצחה בכל רחבי העיר כחלק ממשימתם להצלת חיים, תוך תקווה שמקרים כאלו של חוסר סובלנות ופגיעה ברגשות המשפחות השכולות לא יישנו.

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ניצל את התקרית כדי להתנגח בציבור החרדי. הוא צייץ: "משתמטים השחיתו את התמונה של רונית שנרצחה מפגיעת טיל איראני. ועוד לפני יום הזיכרון. זו לא היהדות שלנו".