כיכר השבת
אחד היה אברהם

בסלון הבית הפשוט | זרם המנחמים לא פסק בבית ראש ישיבת "עטרת צבי"

במהלך השבוע האחרון, בימי השבעה להסתלקותו של הגאון הגדול רבי אברהם אלטמן זצ"ל, ראש ישיבת "עטרת צבי" וממקימי עולה של תורה באשדוד, עלו גדולי ישראל, אדמו"רים ואישי ציבור לנחם את בני המשפחה • בסלון הבית הפשוט נחשפו סיפורים מדהימים על מסירות נפש למען חינוך ילדי ישראל• צפו בגלריה מסכמת (חרדים)

ניחום אבלים בבית אצל בני הגאון רבי אברהם אלטמן זצ''ל (צילום: באדיבות המצלם)

מאז ההסתלקות הכואבת של הגאון רבי אברהם אלטמן זצ"ל, ראש ישיבת 'עטרת צבי' באשדוד, ביום אסרו חג פסח, הפך הבית הצנוע ברובע ג' באשדוד למוקד עלייה לרגל. זרם המנחמים לא פסק לרגע, כאשר מכל קצווי הארץ הגיעו תלמידים וגדולי תורה לחלוק כבוד אחרון לדמות ההוד שהקימה עולה של תורה בעיר אשדוד עוד בימים בהם הייתה שממה רוחנית.

במהלך ימי השבעה הגיעו מכתבי ניחומים מגדולי הדור, אשר הביעו את הערכתם העצומה לפועלו הכביר של ראש הישיבה זצ"ל.

המחזה בבית המדרש ובבית המשפחה היה מרגש. בסלון הבית הקטן והפשוט, מלא עד אפס מקום, הצטופפו המונים החל משעות הבוקר המוקדמות ועד חצות הלילה. כל מנחם שנכנס נשא עמו סיפור אישי, עדות חיה על דמותו של ראש הישיבה שהיה כאב מסור לאלפי תלמידיו.

רבים מהמנחמים גוללו בפני בני המשפחה סיפורים שטרם נשמעו על המסירות העילאית של הרב זצ"ל למען חינוך ילדי ישראל בשנים המוקדמות של העיר אשדוד. בני המשפחה המעטירה, שזכו לשמוע לראשונה על מעשי החסד הנסתרים והמאבקים לביצור חומות הדת, הטו אוזן קשבת לכל סיפור שהמחיש את גדלותו המרוממת של אביהם זצ"ל.

פטירתו של ראש הישיבה הותירה חלל עצום בעיר אשדוד ובעולם הישיבות בכלל. דמותו, שאופיינה בענווה יוצאת דופן לצד גאונות וקנאות לתורה, תמשיך להאיר דרך מוסדות "עטרת צבי" ובני המשפחה הממשיכים בדרכו.

מכתב הניחומים של הגר"ד לנדו למשפחת אלטמן (צילום: באדיבות המצלם)
מכתב הניחומים של הגר"ד יוסף למשפחת אלטמן (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים בבית אצל בני הגאון רבי אברהם אלטמן זצ''ל (צילום: באדיבות המצלם)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

ניחום אבליםהרב אברהם אלטמן

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר