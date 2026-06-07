כיכר השבת
איום הרחפנים

דרום לבנון: ארבעה לוחמי מילואים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה

ארבעה לוחמי מילואים נפצעו בינוני מרחפן נפץ בדרום לבנון • דובר צה"ל התיר לפרסום על נפילתם של סרן שחר גמלא מיחידת אגוז וסמל אהד יערי מגדוד שקד | המשפחות עודכנו (צבא וביטחון)

רחפן נפץ של חיזבאללה בגבול לבנון (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

אתמול (שבת) נפצעו ארבעה לוחמי במילואים באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום . הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו על מצבם.

במקביל, אמש הותר לפרסום דבר נפילתם של שני לוחמים נוספים: סרן שחר גמלא (23) מנטור שבדרום רמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, וסמל אהד יערי (21) מרחובות, לוחם בגדוד שקד שביחידת גבעתי.

סרן גמלא הי"ד נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר. הוא פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, אך למרבה הצער נפטר במהלך השבת.

סמל יערי הי"ד נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע שבעקבותיו צפויה להיפתח חקירת מצ"ח. פרטים נוספים על נסיבות האירוע טרם פורסמו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי הוא "שולח תנחומים מעומק הלב למשפחות היקרות, מחבק אותן בשעתן הקשה ומתפלל לרפואתם השלמה של כל הפצועים, בגוף ובנפש".

השר הוסיף כי "לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל".

רחפן נפץ סיב אופטי - כך זה עובד
רחפן נפץ סיב אופטי - כך זה עובד| צילום: צילום: united 24 ערוץ אוקראיני ממשלתי

רחפני הנפץ של חיזבאללה הפכו לאחד האיומים הקטלניים ביותר על כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, רק בימים האחרונים נפלו מספר חיילים מפגיעות רחפנים, ביניהם סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר הי"ד, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, שנפל מפגיעת רחפני נפץ סמוך למצודת הבופור.

בצה"ל מביעים דאגה מהתגברות השימוש של חיזבאללה ברחפני נפץ המצוידים במצלמות מתקדמות, המאפשרות להם לאתר מטרות ולפעול גם בשעות החשיכה. לפי ההערכות, השימוש באמצעים אלה מהווה אתגר מבצעי משמעותי לכוחות הפועלים בשטח.

צה"לחיזבאללהלבנוןרחפןרחפן נפץרחפני נפץ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר