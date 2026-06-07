רחפן נפץ של חיזבאללה בגבול לבנון ( צילום: אייל מרגולין\פלאש90 )

אתמול (שבת) נפצעו ארבעה לוחמי צה"ל במילואים באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו על מצבם.

במקביל, אמש הותר לפרסום דבר נפילתם של שני לוחמים נוספים: סרן שחר גמלא (23) מנטור שבדרום רמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, וסמל אהד יערי (21) מרחובות, לוחם בגדוד שקד שביחידת גבעתי. סרן גמלא הי"ד נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר. הוא פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, אך למרבה הצער נפטר במהלך השבת. סמל יערי הי"ד נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע שבעקבותיו צפויה להיפתח חקירת מצ"ח. פרטים נוספים על נסיבות האירוע טרם פורסמו. תיעוד: לוחם מכה פלסטיני באגרופים בראשו | צה"ל פתח בחקירה דוד הכהן | 06.06.26 שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי הוא "שולח תנחומים מעומק הלב למשפחות היקרות, מחבק אותן בשעתן הקשה ומתפלל לרפואתם השלמה של כל הפצועים, בגוף ובנפש". השר הוסיף כי "לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל".

רחפן נפץ סיב אופטי - כך זה עובד - צילום: united 24 ערוץ אוקראיני ממשלתי רחפן נפץ סיב אופטי - כך זה עובד | צילום: צילום: united 24 ערוץ אוקראיני ממשלתי 10 10 0:00 / 2:35

רחפני הנפץ של חיזבאללה הפכו לאחד האיומים הקטלניים ביותר על כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, רק בימים האחרונים נפלו מספר חיילים מפגיעות רחפנים, ביניהם סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר הי"ד, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, שנפל מפגיעת רחפני נפץ סמוך למצודת הבופור.

בצה"ל מביעים דאגה מהתגברות השימוש של חיזבאללה ברחפני נפץ המצוידים במצלמות מתקדמות, המאפשרות להם לאתר מטרות ולפעול גם בשעות החשיכה. לפי ההערכות, השימוש באמצעים אלה מהווה אתגר מבצעי משמעותי לכוחות הפועלים בשטח.