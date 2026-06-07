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בדרך להסכם?

ארה"ב תאפשר לבעלות בריתה להשתמש בנכסים איראניים לשיקום נזקים

הממשל האמריקני בוחן אפשרות לאפשר למדינות המפרץ להשתמש בנכסים מוקפאים של איראן • שר האוצר בסנט הנחה צוות לבצע הערכת עלויות מקיפה של הנזקים (בעולם)

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מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל (צילום: הבית הלבן)

הממשל האמריקני צפוי לאפשר לבעלות בריתו במפרץ הפרסי להשתמש בנכסים איראניים מוקפאים לצורך עבודות שיקום ותיקון נזקים שייגרמו בעתיד כתוצאה מפעולות תוקפניות של . כך דיווחה סוכנות הידיעות "רויטרס" מפי גורם המעורה בפרטים.

על פי הדיווח, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הנחה צוות מיוחד במשרדו לבצע הערכת עלויות מקיפה של הנזקים שכבר נגרמו לתשתיות במדינות המפרץ מאז פרוץ העימות. בוושינגטון בוחנים כעת את ההיתכנות המשפטית והמעשית להשתמש באותם נכסים - הכוללים כספים מוקפאים ונכסים פיזיים כמו מכליות נפט - גם לכיסוי נזקי העבר.

איראן מחזיקה בנכסים מוקפאים בשווי מוערך של כ-100 מיליארד דולר ברחבי העולם, שנחסמו בעקבות הסנקציות האמריקניות. מרבית ההון, שמקורו בהכנסות ממכירת נפט, שוכב כיום בסין ללא יכולת העברה למערכת הבנקאית האיראנית. כ-15 מיליארד דולר נוספים מוחזקים בבנקים בעיראק תמורת יצוא חשמל וגז טבעי.

המהלך המתגבש בוושינגטון מגיע על רקע התקיפות האמריקניות באתרי מכ"ם איראניים במצר הורמוז, שבעקבותיהן שיגרו משמרות המהפכה טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקאיים בכווית ובבחריין. צבא כווית הודיע כי התמודד עם שבעה טילים בליסטיים שעברו מעל אזורי מגורים וגרמו לנזק.

כזכור, משטר טהראן מציב דרישה תקיפה לקבלת 12 מיליארד דולר במזומן מראש, עוד לפני חתימה על עסקה ראשונית לסיום המלחמה, ותובע להזרים לידיו 24 מיליארד דולר נוספים במהלך 60 ימי המשא ומתן.

היועץ הבכיר להנהגה העליונה בטהראן, הגנרל מוחסן רזאי, הבהיר את עמדת המשטר כאשר אמר "זה לא הרבה בשביל אם הוא רוצה להגיע להסכם עם איראן. זה הכסף שלנו, לא הכסף של אמריקה". באיראן מבהירים כי ללא הזרמת המיליארדים המיידית, לא יושג כל הסכם בין הצדדים.

ארה"באיראןדונלד טראמפהסכם הגרעיןמוג'תבא חמינאי

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חצי מהכסף לפיצוי עבור הנזקים במלחמה בארץ ישראל וחצי מהכסף לצאצאי יוצאי איראן שחיים בארץ ישראל וגנבו מאת את רכושם בעת עלייתם ארצה.
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