כיכר השבת
מזג האוויר

נצלו כל רגע: הירידה הדרמטית של היום, והתפנית החדה שמחכה לנו ממחר

הקלה זמנית בעומס החום: היום תורגש ירידה במעלות והן ישובו להיות רגילות לעונה, אך כבר מחר  תחל מגמת התחממות הדרגתית. ביומיים הבאים הטמפרטורות יוסיפו לעלות ויהיו גבוהות מהרגיל, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ (מזג האוויר)

כיכר השבת
גבול הצפון בסוף השבוע (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (ראשון) יהיה לרוב בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי, בהיר לרוב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין תהיינה גבוהות במעט מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-27

תל אביב: 20-27

באר שבע: 20-30

חיפה: 20-27

טבריה: 20-32

צפת: 18-29

אילת: 27-36

מזג האווירהתחזית

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