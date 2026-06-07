גבול הצפון בסוף השבוע ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה לרוב בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.