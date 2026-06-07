מזג האוויר היום (ראשון) יהיה לרוב בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום רביעי, בהיר לרוב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין תהיינה גבוהות במעט מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 15-27
תל אביב: 20-27
באר שבע: 20-30
חיפה: 20-27
טבריה: 20-32
צפת: 18-29
אילת: 27-36
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