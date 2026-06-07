התפתחות משמעותית בחקירת האירועים הקשים שהתרחשו מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג: מחומרי החקירה שנאספו ביומיים האחרונים עולה כי ההפגנה תוכננה מראש לפרטי פרטים, תוך כוונה ממשית לפגוע פיזית בשופט הבכיר.

על פי הדיווח בחדשות 12, גורמים בכירים המעורבים בחקירה הודו כי הם מופתעים מעזות המצח ומהתכנון המוקדם. במשטרה מדברים על "כוונה ברורה לבצע פוגרום" - ביטוי חריג במיוחד שמשקף את חומרת הממצאים.

מצלמות גו-פרו וזהויות בדויות

גורמים המעורבים בחקירה ציינו כי המתפרעים הגיעו למקום כשהם מצוידים במצלמות גו-פרו, וחלקם החזיקו בזהויות בדויות במטרה להקשות על מעצרם ולשבש את החקירה. פרט זה מצביע על רמת תכנון מתוחכמת יותר מאשר הפגנה ספונטנית.

במשטרה מעריכים כי אלמלא הגעתו המהירה של כוח גדול של יס"מ שהצליח לפזר את המפגינים, החשודים היו מוציאים לפועל את כוונתם לפגוע פיזית בשופט סולברג. "אלה אנשים שבאו לעשות פוגרום וללכת", אמר גורם המעורה בפרטים לחדשות 12.

כזכור, במודיעין המשטרתי התקבלה כבר בשעות הצהריים של יום האירוע אינדיקציה ממשית על כך שיש מי שמתכנן לקיים מחאה. אולם למרות המידע המוקדם, לא עלה בידי המשטרה למקד את המיקום המדויק בו תתקיים ההתקהלות, מה שמנע היערכות מתאימה למניעת האירוע.

מפקד מחוז ש"י, ניצב פינצ'י, התייחס לעליית המדרגה המסוכנת ואמר: "אנחנו נגלה אפס סבלנות, נעצור את כולם ונביא אותם לבית המשפט".