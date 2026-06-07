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פרטים חדשים מהחקירה

"באו לבצע פוגרום ולפגוע פיזית בשופט": התפתחות משמעותית בחקירת ההתפרעות מול בית סולברג

התפתחות דרמטית בחקירת המתפרעים מול בית המשנה לנשיא בית המשפט העליון | מהחקירה עולה כי ההפגנה תוכננה מראש לפרטי פרטים תוך כוונה בצע פוגרום ולפגוע פיזית בשופט הבכיר • המפגינים הצטיידו בזהויות בדויות ובמצלמות גו-פרו • גורם בכיר: "אם היס"מ לא היה מגיע במהירות, זה היה נגמר באסון" • היום: המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של 44 החשודים (חרדים)

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מהמחאות ליד בית השופט (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

התפתחות משמעותית בחקירת האירועים הקשים שהתרחשו מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג: מחומרי החקירה שנאספו ביומיים האחרונים עולה כי ההפגנה תוכננה מראש לפרטי פרטים, תוך כוונה ממשית לפגוע פיזית בשופט הבכיר.

על פי הדיווח בחדשות 12, גורמים בכירים המעורבים בחקירה הודו כי הם מופתעים מעזות המצח ומהתכנון המוקדם. במשטרה מדברים על "כוונה ברורה לבצע פוגרום" - ביטוי חריג במיוחד שמשקף את חומרת הממצאים.

מצלמות גו-פרו וזהויות בדויות

גורמים המעורבים בחקירה ציינו כי המתפרעים הגיעו למקום כשהם מצוידים במצלמות גו-פרו, וחלקם החזיקו בזהויות בדויות במטרה להקשות על מעצרם ולשבש את החקירה. פרט זה מצביע על רמת תכנון מתוחכמת יותר מאשר הפגנה ספונטנית.

במשטרה מעריכים כי אלמלא הגעתו המהירה של כוח גדול של יס"מ שהצליח לפזר את המפגינים, החשודים היו מוציאים לפועל את כוונתם לפגוע פיזית בשופט סולברג. "אלה אנשים שבאו לעשות פוגרום וללכת", אמר גורם המעורה בפרטים לחדשות 12.

כזכור, במודיעין המשטרתי התקבלה כבר בשעות הצהריים של יום האירוע אינדיקציה ממשית על כך שיש מי שמתכנן לקיים מחאה. אולם למרות המידע המוקדם, לא עלה בידי המשטרה למקד את המיקום המדויק בו תתקיים ההתקהלות, מה שמנע היערכות מתאימה למניעת האירוע.

מפקד מחוז ש"י, ניצב פינצ'י, התייחס לעליית המדרגה המסוכנת ואמר: "אנחנו נגלה אפס סבלנות, נעצור את כולם ונביא אותם לבית המשפט".

המהומות מחוץ לבית סולברג (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

44 חשודים להארכת מעצר

היום (ראשון) יובאו כ-44 מתפרעים, בהם גם אלו שהזדהו בזהות בדויה, לדיון בבית משפט השלום בירושלים, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בפעם השנייה. זאת לאחר שבדיון הראשון הוארך מעצרם של חלק מהעצורים, בעוד ש-19 חשודים שוחררו למעצר בית - אם כי המשטרה קיבלה עיכוב ביצוע להוראת השחרור.

כזכור, עשרות מפגינים קיצוניים הגיעו אמש השבוע בהפתעה לביתו של השופט סולברג, ניפצו חלונות, שברו עציצים וגרמו נזק כבד למבנה ולרכבו של השופט. האירוע התרחש כאשר השופט סולברג, רעייתו, ילדיו ונכדיו שהו בתוך הבית והיו עדים ישירים למעשי הוונדליזם.

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3
עלילת דם
חיים
ברור. אנחנו החרדים מושלמים. כל הבעיות זה רק שוליים/ פרדס כץ/ תושבים מעיר אחרת. אנחנו לא הולכים בכלל לדיני תורה נגד שכנים על בניה לא חוקית. פשוט מושלמים.
הלוי
2
מכשירים את השטח לתת עונש מוגזם כמו במקרה של הנעל שנזרקה בביהמ"ש
משה
1
אפס אמון במשטרה ובמערכות המישפט, פשוט מאפיה מאורגנת, לא שיוויון ולא צדק, מכבסת מילים על מנת להבדיל אותם מהאנרכיסטים מקפלן, אבינו שבשמים עד מתי רשעים יעלוזו,
דודי

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