הפחד הגדול של סטודנטים חרדים קיבל סוף סוף פתרון

הרגשת הבדידות החברתית נשברה ונבנתה מערכת שלמה של תמיכה לימודית והרבה מעבר לזה ( צילום: AI )

"כמו רוב הסטודנטים החרדים, הגעתי לאקדמיה חדור מטרה ללמוד מקצוע", אומר יוסי לוין, סטודנט חרדי ללימודי רפואה,

"אנחנו, הסטודנטים החרדים, חלוצים בעולם זר, וחששתי שלא יהיה לי עם מי להתייעץ, לא ידעתי אם יש עוד מישהו כמוני שעובר את מה שאני עובר. בזכות המעטפת והתמיכה שקיבלתי בבר-אילן, הכרתי חרדים נוספים בפקולטה, הרגשת הבדידות החברתית נשברה ונבנתה מערכת שלמה של תמיכה לימודית והרבה מעבר לזה"

החלוציות של הסטודנטים החרדים באקדמיה היא מרשימה, אבל גם טומנת בחובה קשיים, פחד להרגיש בודד, עניינים טכניים כמו גישה לחומרי לימוד משנים קודמות שאפשר למצוא בדרייב או איזה קורסים עדיף לקחת בשנה ב', עוברים מפה לאוזן או מדור לדור. כדור ראשון לאקדמיה סטודנטים חרדים שמגיעים ללמוד ללא מורשת משפחתית ותמיכה חברתית, מרגישים לא פעם בודדים בתוך המון שהשפה והתרבות שלו שונה מזו שלהם. כדי לשרוד את הלימודים האקדמיים, דרושה תמיכה מקצועית, חברתית ולימודית, אבל לשרוד זה לא מספיק, ובאוניברסיטת בר־אילן מכוונים גבוה הרבה יותר.

אוניברסיטת בר־אילן היא בית טבעי לסטודנטים חרדים; המצוינות האקדמית שלובה באווירה המסורתית, בקמפוס שבו יש מנייני תפילות ולא מעט מרצים דתיים וחרדים ויושב גאוגרפית בקרבה רבה לערים החרדיות הגדולות. נוסף על כך, המערכת עצמה מוכנה להתאים עצמה לצורכי המגזר, מבלי לוותר על איכות ומתוך הערכה רבה ליכולות הלימוד והחשיבה ולידע הייחודי שמביאים עמם הסטודנטים החרדים. "אנחנו מבקשים ליצור שילוב ממשי ומיטבי, שיאפשר לסטודנטים גם לשמור על זהותם ועל אורחות חייהם וגם להצטיין בלימודיהם. ההצלחה של הסטודנטים החרדים – היא ההצלחה שלנו, של האוניברסיטה," אומרת ד"ר דקלה שר, ראש מדור אקדמיה וקהילה בדיקן הסטודנטים.

הצטרפו לתכנית שתתן לכם מעטפת בדרך להצלחה >>

תכנית 'ראשונים' מספקת מעטפת תומכת מקיפה: החל בסיוע בהתמודדות עם הביורוקרטיה; דרך שיעורים פרטיים, חיזוק באנגלית ובמתמטיקה, מרתונים קבוצתיים ללימודים לקראת מבחנים ואבחונים דידקטיים; המשך בסדנאות מיומנויות למידה ושכלול כלי ההשתלבות בתעסוקה; ועד פעילויות חברתיות מותאמות וייעודיות למגזר. "אנחנו דואגים גם למחשב נייד, למלגות או לטיפולים פסיכולוגיים כשאלה נדרשים, אבל אף על פי שפרסמנו את מגוון השירותים שלנו, זיהינו שחסרה חוליה שתחבר את הסטודנטים החרדים אלה לאלה, תפיג את הרגשת הבדידות שלהם בקמפוס וגם תתווך בינינו, גופי המנהל, ובין הסטודנטים בשטח," אומרת ד"ר שר. "וכך, לפני מספר שנים, עשתה אוניברסיטת בר־אילן צעד חדשני שנועד להפוך את שנות הלימודים של הסטודנטים החרדים למסע מעצים – הקמת תכנית 'ראשונים- ייעודית לבוגרי ובוגרות מוסדות לימוד חרדים'"

הצטרפו לתכנית שתתן לכם מעטפת בדרך להצלחה >>

קהילה היא בית וכוח

"תכנית- ראשונים," אומרת מירי ליפשיץ, יועצת אסטרטגית לתחום חרדים באוניברסיטה "היא מודל שפיתחנו בשיתוף דיקן הסטודנטים. התכנית מורכבת ממעטפת מקצועית וחברתית המותאמת לסטודנטים חרדים,

וכוללת מגוון אפשרויות למידה מותאמות למגזר:

• קמפוס נשים בהפרדה מלאה ללימודי תואר ראשון ותואר שני במגוון מקצועות

• שילוב חרדים בקמפוס הכללי תוך שמירה על אורחות החיים

דינה מונדרוביץ, רכזת תחום חרדים באוניברסיטת בר־אילן, מוסיפה: "הקמת תכנית ייעודית למגזר החרדי, זה אמירה ברורה שלחרדים יש מקום באוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטה באווירה דתית המבינה ומכבדת את בני המגזר. הנוכחות של מישהו זמין לספק הדרכה וסיוע בכל נושא יוצרת תחושה של הכלה ושייכות, מעצימה את הסטודנטים ומסייעת להתגבר על אתגרים ולהצליח בגדול. הידיעה שקיימת מערכת תמיכה ייעודית עבורם, גורמת לסטודנטים להרגיש נוח לשאול כל שאלה ולבקש עזרה וסיוע בכל תחום שנדרש" הביעה דינה.

אז למה אתם מחכים?

מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ביום שישי כ"ז בסיוון 12.6 בשעה 9:00

בו יוצגו לכם מבחר מסלולי הלימוד תחת תכנית 'ראשונים' המותאמת לבוגרי ובוגרות מוסדות לימוד חרדים. תקבלו מענה מדויק ממבחר הנציגים שלנו וכמובן יעזרו לך בבחירת מסלול הלימודים המותאם ביותר עבורך.