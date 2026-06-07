כיכר השבת
"לא אתפשר על גיוס לכל"

אחרי הפגישה עם גפני | גדי איזנקוט מבהיר: "אעדיף בחירות נוספות על פשרה בגיוס"

יו"ר 'ישר' מתייחס לפגישה עם גפני ומבהיר: "אם מה שיעמוד ביני לבין הקמת ממשלה זה חוק השתמטות - אלך לבחירות" • על שלושת עקרונות היסוד שלו ועל המפגש עם חברי כנסת חרדים | הדברים המלאים (פוליטי)

3תגובות
גדי איזנקוט (צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90)

יו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, הבהיר אמש (רביעי) בריאיון לחדשות 12 כי יעדיף ללכת לבחירות נוספות על פני התפשרות בנושא גיוס החרדים. הדברים נאמרו על רקע הפגישה שקיים עם ח"כ משה גפני מ'דגל התורה', שעוררה גלי ביקורת בקרב מתנגדי הפשרה עם החרדים.

"אני נפגש עם חברי כנסת מהקואליציה, גם חרדים וגם מהליכוד", הסביר איזנקוט. "אני בוחן איך נכון להקדים את הבחירות עד כמה שאפשר, וגם איך מובילים את מדינת ישראל למקום נכון - למרות שיש עדיין את הקואליציה הזאת".

איזנקוט ניסה להסביר את גישתו המדינית תוך התייחסות לביקורת שמופנית כלפיו: "מה שמנחה אותי זה לא 'מה לא', כי אני שומע את האחרים - לא חרדים, לא ערבים, לא בן גביר, לא סמוטריץ', לא נתניהו. אני אומר 'מה כן' - אשב עם כל מי שמקבל שלושה עקרונות יסוד: מדינה יהודית דמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות ו הצבאי והלאומי לחרדים וערבים".

בהמשך הריאיון, הבהיר איזנקוט את עמדתו הנחרצת בנושא הגיוס: "קשה להגיד עליי שאני משנה עמדות. בניגוד לאחרים שחשבו שלא צריך לגייס חרדים, העמדות שלי לגבי לא השתנו".

"אני אומר בפעם האלף", הדגיש, "אם מה שיעמוד ביני לבין הקמת ממשלה זה חוק השתמטות, אני אעדיף ללכת לבחירות נוספות ולא להתפשר על גיוס לכל".

דבריו של איזנקוט מגיעים על רקע סקרים שמראים עלייה במנדטים של מפלגתו לצד ירידה במנדטי מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט. על פי סקר מכון קנטאר שפורסם השבוע, 'ישר' עלתה ל-17 מנדטים בעוד 'ביחד' ירדה ל-22 מנדטים.

בנט, מצדו, יצא בשבוע שעבר במתקפה נגד איזנקוט בעקבות מתווה השירות שהציג האחרון לצד הפגישה עם גפני, ואמר: "מה שגפני ודרעי שכחו - איזנקוט ויאיר גולן עוד לא למדו".

גיוס חרדיםחוק הגיוסגדי איזנקוטבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
פחות מחצי שנה אחרי ה 7 באוקטובר הוא קרא להסכם כניעה עם חמאס והפסקת הלחימה!!! כשהיא עוד חטופים במנהרות המוות!
לא לשכוח לו!
2
נראה אותך ברגע האמת??
כן כן רק ג או ש"ס גפני או אשר
1
אלו נבלה ואלו טריפה רק להתפלל לביאת משיח הגאולה הרחמים במהרה
גדי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר