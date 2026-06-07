יו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, הבהיר אמש (רביעי) בריאיון לחדשות 12 כי יעדיף ללכת לבחירות נוספות על פני התפשרות בנושא גיוס החרדים. הדברים נאמרו על רקע הפגישה שקיים עם ח"כ משה גפני מ'דגל התורה', שעוררה גלי ביקורת בקרב מתנגדי הפשרה עם החרדים.

"אני נפגש עם חברי כנסת מהקואליציה, גם חרדים וגם מהליכוד", הסביר איזנקוט. "אני בוחן איך נכון להקדים את הבחירות עד כמה שאפשר, וגם איך מובילים את מדינת ישראל למקום נכון - למרות שיש עדיין את הקואליציה הזאת".

איזנקוט ניסה להסביר את גישתו המדינית תוך התייחסות לביקורת שמופנית כלפיו: "מה שמנחה אותי זה לא 'מה לא', כי אני שומע את האחרים - לא חרדים, לא ערבים, לא בן גביר, לא סמוטריץ', לא נתניהו. אני אומר 'מה כן' - אשב עם כל מי שמקבל שלושה עקרונות יסוד: מדינה יהודית דמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות וחובת השירות הצבאי והלאומי לחרדים וערבים".

בהמשך הריאיון, הבהיר איזנקוט את עמדתו הנחרצת בנושא הגיוס: "קשה להגיד עליי שאני משנה עמדות. בניגוד לאחרים שחשבו שלא צריך לגייס חרדים, העמדות שלי לגבי גיוס חרדים לא השתנו".

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"אני אומר בפעם האלף", הדגיש, "אם מה שיעמוד ביני לבין הקמת ממשלה זה חוק השתמטות, אני אעדיף ללכת לבחירות נוספות ולא להתפשר על גיוס לכל".

דבריו של איזנקוט מגיעים על רקע סקרים שמראים עלייה במנדטים של מפלגתו לצד ירידה במנדטי מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט. על פי סקר מכון קנטאר שפורסם השבוע, 'ישר' עלתה ל-17 מנדטים בעוד 'ביחד' ירדה ל-22 מנדטים.

בנט, מצדו, יצא בשבוע שעבר במתקפה נגד איזנקוט בעקבות מתווה השירות שהציג האחרון לצד הפגישה עם גפני, ואמר: "מה שגפני ודרעי שכחו - איזנקוט ויאיר גולן עוד לא למדו".