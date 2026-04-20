כיכר השבת
חשבנו שזה פיגוע

נס במונרו | רכב איבד שליטה ודהר לעבר המוני חסידים - כך זה הסתיים

פאניקה בצהרי השבת במונרו, רכב נהוג בידי גוי דהר לעבר המדרכה ברחוב לעמברג בקריית יואל, בעת שחסידים שבו לביתם מהתפילה • החשש הכבד מפיגוע דריסה הניס את עוברי האורח, אך כוחות הביטחון שהוזעקו למקום הרגיעו את הרוחות • נס גדול, זה היה יכול להסתיים אחרת (חרדים)

1תגובות
זירת האירוע בקריית יואל

דקות של בהלה היו בשבת האחרונה בקרית יואל שבמנורו, כשלרגע חשבו התושבים שנקלעו לפיגוע טרור בקרבם, וזאת לאחר שרכב דהר בצורה פראית ברחוב לעמברג, מה שעורר פאניקה רבה בקרב עוברי האורח שחששו כי מדובר חלילה בניסיון לפיגוע דריסה מכוון.

דוור מקומי, שהיה עד לסצנה המפחידה מקרוב, מיהר לחייג למוקד 911 ולהזעיק את כוחות הביטחון וההצלה. מתנדבי 'הצלה' ואנשי הביטחון המקומי הגיעו למקום תוך זמן קצר, ובחסדי שמיים התברר כי אין נפגעים בנפש.

עם הגעת המשטרה למקום החלה חקירה ראשונית של הנהג. התברר כי מדובר בעובד זר המשמש כעוזר לאחד מתושבי האזור המבוגרים, אשר איבד שליטה על הרכב. שכנים שהיו במקום העידו בפני השוטרים כי מדובר באדם מוכר והגון שאינו חשוד בכוונות זדון.

בסיום האירוע, בעל הרכב היהודי שרכבו ניזוק בהתנגשות, הודיע לשוטרים כי הוא מוחל לנהג על הנזק ואינו מעוניין להגיש תלונה. הנהג שוחרר לדרכו והשלווה שבה לעיר.

פיגוע דריסהמונרוקריית יואל

1
וואו פשוט קידוש השם
שמעון

