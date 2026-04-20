רה"מ לשעבר נפתלי בנט

התבטאותו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נגד הציבור החרדי, מעוררת זעם רב וגוררת צעדים משפטיים. ארגון 'אמת ליעקב' הגיש הבוקר (שני) תלונה רשמית למשטרת ישראל נגד בנט, בעקבות אמירתו הקשה לפיה "ההשתמטות הורגת לנו את החיילים".

בארגון 'אמת ליעקב' לא נותרו אדישים למתקפה, ומדגישים כי הצגת בני הישיבות כגורם הפוגע בביטחון היא עוול היסטורי וציבורי. "ציבור לומדי התורה מקדיש את חייו למסגרת תובענית של כ-108 חודשי לימוד רצופים", נכתב בפנייה. "מדובר במסגרת ייחודית של שירות רוחני למען עם ישראל, ללא אפשרות להשתכר ותוך ויתור על זכויות אלמנטריות".

בארגון תוקפים את ההתמקדות בציבור החרדי בלבד: "המציאות בישראל מורכבת; ישנן קבוצות רבות שאינן משרתות בצה"ל מסיבות מצפון, דת או לאום. הטלת אחריות כוללת על הציבור החרדי בלבד היא פגיעה אנושה בשיח הציבורי, המעמיקה שסעים ועלולה להביא להחרפת מתחים ואף לאלימות פיזית ממש". תקדים: בהוראת 'העדה החרדית' תושבי גאולה עותרים לבית המשפט חזקי שטרן | 17:05 לאור חומרת הדברים, דורש הארגון מבנט לחזור בו מהאמירה לאלתר ולפרסם התנצלות ברורה וחד משמעית. במקביל להגשת התלונה במשטרה, ב'אמת ליעקב' בוחנים את ההיבטים המשפטיים של ההתבטאות לצורך דרישה להעמדה לדין בגין הסתה.

בנוסף, בכוונת הארגון לפנות לארגונים בין לאומיים העוסקים במאבק בהסתה ובאנטישמיות, כדי לבחון האם אופי ההתבטאות עומד בקריטריונים של שיח שנאה נגד קבוצה דתית. "לא נאפשר להפוך את לומדי התורה לשעיר לעזאזל של החברה הישראלית", סיכמו בארגון.