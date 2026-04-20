כיכר השבת
סערה ברחוב החרדי: הוגשה תלונה רשמית במשטרה נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שטען כי "ההשתמטות הורגת לנו את החיילים" • בארגון 'אמת ליעקב' מאשימים: "הכללה מסוכנת המעמיקה את השסע ועלולה להוביל לאלימות" • דרישה להתנצלות פומבית ופנייה לארגונים נגד אנטישמיות • מכתב ההתראה המלא כאן ב'כיכר' (חרדים)

3תגובות
רה"מ לשעבר נפתלי בנט (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

התבטאותו של ראש הממשלה לשעבר נגד הציבור החרדי, מעוררת זעם רב וגוררת צעדים משפטיים. ארגון 'אמת ליעקב' הגיש הבוקר (שני) תלונה רשמית למשטרת ישראל נגד בנט, בעקבות אמירתו הקשה לפיה "ההשתמטות הורגת לנו את החיילים".

בארגון 'אמת ליעקב' לא נותרו אדישים למתקפה, ומדגישים כי הצגת בני הישיבות כגורם הפוגע בביטחון היא עוול היסטורי וציבורי. "ציבור לומדי התורה מקדיש את חייו למסגרת תובענית של כ-108 חודשי לימוד רצופים", נכתב בפנייה. "מדובר במסגרת ייחודית של שירות רוחני למען עם ישראל, ללא אפשרות להשתכר ותוך ויתור על זכויות אלמנטריות".

בארגון תוקפים את ההתמקדות בציבור החרדי בלבד: "המציאות בישראל מורכבת; ישנן קבוצות רבות שאינן משרתות בצה"ל מסיבות מצפון, דת או לאום. הטלת אחריות כוללת על הציבור החרדי בלבד היא פגיעה אנושה בשיח הציבורי, המעמיקה שסעים ועלולה להביא להחרפת מתחים ואף לאלימות פיזית ממש".

לאור חומרת הדברים, דורש הארגון מבנט לחזור בו מהאמירה לאלתר ולפרסם התנצלות ברורה וחד משמעית. במקביל להגשת התלונה במשטרה, ב'אמת ליעקב' בוחנים את ההיבטים המשפטיים של ההתבטאות לצורך דרישה להעמדה לדין בגין הסתה.

בנוסף, בכוונת הארגון לפנות לארגונים בין לאומיים העוסקים במאבק בהסתה ובאנטישמיות, כדי לבחון האם אופי ההתבטאות עומד בקריטריונים של שיח שנאה נגד קבוצה דתית. "לא נאפשר להפוך את לומדי התורה לשעיר לעזאזל של החברה הישראלית", סיכמו בארגון.

נפתלי בנטתלונה במשטרהאמת ליעקב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (73%)

לא (27%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
יש יותר דפוקים מבנט, זה אלה שמצביעים עבורו
חחח
2
טעה בגדול, לומדי התורה הם אלה שמגינים על החיילים ובתורתם גורמים שיהיו פחות הרוגים, ואני שואל אם הוא בעד הגיוס של חרדים למה כשהיה ראש ממשלה לא פעל לגייס את כל החרדים. אלא רק דיבורים הרסניים שחושב שיתנו לו מעמד בציבור ויביא לו קולות, מפלתו קרובה בב"א
נסים
1
מתי יבוא הגואל ??!! כל הבנטים והלפידים והליברמנים ילכו לגהני גהינום .
רוני

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר