נשיא ארגטינה, חבייר מיליי, המבקר בישראל, הגיע היום (שני) לביקור נדיר מסוגו בישיבת חברון בירושלים. הוא התקבל בידי ראשי הישיבה ומאות הבחורים, שנעמדו לכבודו.

מיליי, שידוע ברגשותיו כלפי שומרי המצוות, ושמצהיר על עצמו כי בעצמו לומד פרשת שבוע ועניינים מתוך התורה, ורואה בהם השראה וכיוון לחיים, ומרבה לצטט בנאומיו אזכורים מחז"ל - נראה נרגש לפגוש בעצמו את הנערים שמקדישים את שנותיהם היפות ללימוד תורה. מיילי התקבל ברחבת הישיבה, והמשיך עם פמלייתו לגלריית עזרת הנשים, משם נופף בהתרגשות לעבר המוני תלמידי הישיבה, שנעמדו לכבודו למטה - כהוקרה על תמיכתו בלומדי התורה. בהמשך נערך טקס מרכזי, היסטורי מסוגו, בהיכל הישיבה, בהשתתפות ראשי הישיבה ואנשי הצוות. רו"מ ישיבת חברון, הרב יוסף חברוני פתח את המעמד. "אדוני הנשיא", הוא פתח את דבריו באנגלית, "אני אדבר בעברית. אני בטוח שהמתרגם יעשה עבודה טובה, אבל את שפת הלב – אני בטוח שאתה מבין בכל מקרה".

הנשיא מיליי חייך, והרב חברוני המשיך: "מכובדי הנשיא, ללא ספק קיבלת תעודות ותארים ממדינות חשובות, ממוסדות וגופים וארגונים מפוארים. אבל אני לא חושב, ולא יודע, אם עד היום קיבלת תואר ממוסד שהוא חוליה בשרשרת של דורות; מישיבה שקיימת בעם ישראל 3,786 שנים! כפי שאומרים חכמינו: 'מימות אבותינו לא פסקה ישיבה מישראל, מימות אברהם אבינו לא פסקה ישיבה מישראל'".

בהמשך נשא דברים מיליי עצמו. "אני רוצה להציג את שותפי, חברי הטוב, שאותו אני חולק היום עם ישראל; הוא הרב האישי שלי, וכיום שגריר ארגנטינה בישראל - אקסל ואניש", הוא אמר. הקהל פרץ במחיאות כפיים.

