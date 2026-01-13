כואב: ההפתעה שחיכתה למחלק העיתונים בעיר החרדית לפנות בוקר

שוטרי הסיור של משטרת בני ברק–רמת גן עצרו הלילה (בין שני לשלישי) חשוד צעיר תושב תל אביב, שגנב רכב בעת שבעליו חילק עיתונים בעיר החרדית בני ברק.

זה קרה בשעת לפנות בוקר. במוקד המשטרה התקבל דיווח על חשוד שגנב רכב ברחוב סוקולוב בבני ברק - בעת שבעל הרכב ירד ממנו כדי לחלק עיתונים.

מחלקי עיתונים, ובמיוחד בערים חרדיות, נוהגים מעת לעת להחנות את רכביהם לצד גוש בניינים, לרדת עם ערימת עיתונים ולהניחם בבניינים הרלוונטיים ואז לחזור לרכב. היציאה מהרכב לא אמורה להימשך מעבר לדקות אחדות. הפעם כשמחלק העיתונים חזר לרכב - הוא גילה כאמור שאין לו לאן לחזור. הרכב נעלם.

שוטרי הסיור של משטרת בני ברק–רמת גן החלו מיד בסריקות. במהלך החיפושים איתרו את הרכב הגנוב ברחוב פנחס רוטנברג ברמת גן.

השוטרים הבחינו בחשוד כשהוא ניגש לרכב, חתרו למגע ועצרו אותו. החשוד, בן 28 תושב תל אביב, הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב.