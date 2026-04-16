כיכר השבת
תיעוד מהזירה

אסון בבית שמש | נקבע מותו של ילד בן 5 שנפגע מרכב חולף 

ילד כבן 5 נפגע מרכב ברחוב חזון איש בבית שמש • צוותי ההצלה ביצעו פעולות החייאה בזירה ופינו אותו לבית החולים שערי צדק, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו (חרדים)

5תגובות
זירת התאונה הקשה? הבוקר

קשה אירעה הבוקר (ראשון) ברחוב חזון איש ב, בה ילד כבן 7 נפגע מרכב ופונה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק.

בשעה 08:14 התקבל הדיווח הראשוני על ילד הולך רגל שנפגע מרכב. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הילד שוכב על הכביש במצב קשה ביותר.

זירת התאונה, הבוקר

חובש רפואת חירום במד"א יוסף חיים האוזי תיאר את הזירה הקשה: "מדובר באירוע קשה, הילד שכב על הכביש בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מהרכב".

צוותי ההצלה החלו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות. הילד פונה בדחיפות לבית החולים שערי צדק כשמצבו מוגדר אנוש, תוך המשך פעולות החייאה במהלך הפינוי.

יעקב יונגרייז ויחיאל רוזנברג, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "מדובר בזירה קשה של ילד הולך רגל שנפגע מרכב. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש".

יצוין כי לפני מספר ימים נפגע ילד בן 4 מאוטובוס ברחוב שדרות האמוראים בבית שמש ופונה במצב בינוני לבית החולים הדסה עין כרם. כמו כן, בתחילת השבוע נפצע ילד בן 11 באורח בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב מרים הנביאה בעיר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
מה השם לתפילה - נתפלל
שם לתפילה?
תתפלל לילד הזה השם יודע למי כוונתך.
בוקר טוב אליהו
3
מנחש שיש הרבה ילדים בגילים אלה שיוצאים מהבית ולא מלווים ע"י הוריהם. בכל זאת, ילדים, פחות יודעים ומודעים לסכנה שאורבת בדרכים.
אברמלה מלמד
2
תנחומים למשפחה היקר! הזילות לחיי אדם במגזר שלנו זה משהו נוראי, שימו לב כמה אסונות ממש וכמה אסונות כמעט רק בגלל חוסר הקפדה להוראות הרשויות שנכתבו בדם ומצילות חיים.
בני
1
אוי אבא שבשמים תרחם עלינו ותאמר די לצרותינו רפואה שלמה לילד במהרה
אבי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר