אסון בבית שמש | נקבע מותו של ילד בן 5 שנפגע מרכב חולף 

תאונת דרכים קשה אירעה הבוקר (ראשון) ברחוב חזון איש בבית שמש, בה ילד כבן 7 נפגע מרכב ופונה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק.

בשעה 08:14 התקבל הדיווח הראשוני על ילד הולך רגל שנפגע מרכב. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הילד שוכב על הכביש במצב קשה ביותר.

חובש רפואת חירום במד"א יוסף חיים האוזי תיאר את הזירה הקשה: "מדובר באירוע קשה, הילד שכב על הכביש בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מהרכב".

צוותי ההצלה החלו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות. הילד פונה בדחיפות לבית החולים שערי צדק כשמצבו מוגדר אנוש, תוך המשך פעולות החייאה במהלך הפינוי.

יעקב יונגרייז ויחיאל רוזנברג, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "מדובר בזירה קשה של ילד הולך רגל שנפגע מרכב. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש".

יצוין כי לפני מספר ימים נפגע ילד בן 4 מאוטובוס ברחוב שדרות האמוראים בבית שמש ופונה במצב בינוני לבית החולים הדסה עין כרם. כמו כן, בתחילת השבוע נפצע ילד בן 11 באורח בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב מרים הנביאה בעיר.