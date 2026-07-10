עם קשיי נשימה: ילד חולץ לאחר שטבע בבריכה ציבורית בבני ברק

אירוע טביעה התרחש הצהריים בבריכה ציבורית ברחוב ברויאר בבני ברק, כאשר ילד כבן 10 חולץ ממים לאחר שטבע. כונני ארגון הצלה וצוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה בהכרה מלאה לבית החולים מעייני הישועה בעיר.

חובשי הצלה יחיאל גולדהבר וידידיה פרידמן, שהגיעו ראשונים לזירת האירוע, מסרו כי "כשהגענו למקום, מצאנו ילד כבן 10 כשהוא בהכרה וסובל מקשיי נשימה לאחר שטבע". לדבריהם, הם העניקו לילד יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א טיפול רפואי ראשוני במקום, והילד פונה להמשך טיפול בבית החולים מעייני הישועה.

עלייה דרמטית במקרי טביעה

ארגון הצלה מזהיר כי עם תחילת ימי החופש, נרשמת עלייה דרמטית במקרי טביעה של פעוטות וילדים בבריכות. "אנו עדים לעלייה דרמטית במקרי טביעה של פעוטות וילדים בבריכות", מסרו בארגון, והוסיפו כי "אנו קוראים להורים: אל תשאירו ילדים ללא השגחה ליד מקור מים אפילו לא לרגע אחד".

בארגון הצלה הדגישו את חשיבות הגידור והנעילה של בריכות פרטיות למניעת כניסת ילדים ללא ליווי מבוגר. "הקפידו על גידור ונעילת בריכות פרטיות למניעת כניסת ילדים ללא ליווי מבוגר", נמסר בארגון, תוך הזכרה כי "זכרו: טביעה מתרחשת בשקט ובמהירות".

אירועי טביעה נוספים בימים האחרונים

האירוע בבני ברק מצטרף לשורה של מקרי טביעה שהתרחשו בימים האחרונים. לפני מספר ימים, פעוטה חרדית כבת שנה וחצי טבעה בבריכה בחצר ביתה בבית שאן, ונמשתה ללא הכרה מהמים. צוותי הרפואה של איחוד הצלה ביצעו בה פעולות החייאה, והיא פונתה במצב אנוש לבית החולים העמק.

אוריאל ישראלי, ראש סניף איחוד הצלה בבית שאן, וחובשים אלירן צוריה ואלחנן ברסקה שטיפלו בפעוטה, מסרו כי "נמסר לנו על ידי בני המשפחה כי הם משו אותה מהמים ללא הכרה. הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני תוך ביצוע פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית חולים במצב אנוש תוך המשך פעולות החייאה".

יצוין כי בעונת הקיץ האחרונה נרשמו עשרות מקרי טביעה ברחבי הארץ, חלקם הסתיימו באסון. רשויות הבטיחות והצלה קוראות להורים להקפיד על השגחה צמודה על ילדים בסביבת מים, ולוודא כי בריכות פרטיות מגודרות ונעולות כדין.