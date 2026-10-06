ילד כבן 7 נפצע היום (שלישי) באורח בינוני לאחר שנפל מגובה בחצר מוסד חינוכי בחדרה. הילד טיפס על מתקן עץ בחצר תלמוד התורה, כאשר לרוע המזל נפל מגג הביתן ונחבל.

צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום מצאו את הילד לאחר הנפילה והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה. לאחר מכן הוא פונה באמבולנס לבית החולים הלל יפה בחדרה כשמצבו מוגדר בינוני.

אליהו ג'אן, חובש איחוד הצלה, מסר: "סיפרו לנו כי הילד נפל מגג מתקן (ביתן מעץ) עליו טיפס בחצר מוסד חינוכי. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקנו לו בזירה הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים הלל יפה - בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי נפילות ילדים שאירעו בשבועות האחרונים. לפני כשבועיים נפצעה ילדה בת 5 באורח בינוני לאחר שנפגעה מקורקינט חשמלי ברחוב השניים בבני ברק. לפני כשלושה שבועות נפצע ילד בן 6 באורח בינוני לאחר שנפל ממיטת קומותיים בביתו ברחוב בית יוסף בבני ברק.