 דלג לתוכן הראשי
בעיר הצפונית

ילד חרדי בן 7 נפל מגובה בחצר תלמוד תורה, פונה לבית החולים במצב בינוני

הילד נפל מגג מתקן עץ בחצר מוסד חינוכי • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני | פונה לבית החולים הלל יפה במצב בינוני (חדשות חרדים)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
זירת הנפילה (צילום: איחוד הצלה)

ילד כבן 7 נפצע היום (שלישי) באורח בינוני לאחר שנפל מגובה בחצר מוסד חינוכי בחדרה. הילד טיפס על מתקן עץ בחצר תלמוד התורה, כאשר לרוע המזל נפל מגג הביתן ונחבל.

צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום מצאו את הילד לאחר הנפילה והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה. לאחר מכן הוא פונה באמבולנס לבית החולים הלל יפה בחדרה כשמצבו מוגדר בינוני.

אליהו ג'אן, חובש איחוד הצלה, מסר: "סיפרו לנו כי הילד נפל מגג מתקן (ביתן מעץ) עליו טיפס בחצר מוסד חינוכי. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקנו לו בזירה הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים הלל יפה - בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי נפילות ילדים שאירעו בשבועות האחרונים. לפני כשבועיים נפצעה ילדה בת 5 באורח בינוני לאחר שנפגעה מקורקינט חשמלי ברחוב השניים בבני ברק. לפני כשלושה שבועות נפצע ילד בן 6 באורח בינוני לאחר שנפל ממיטת קומותיים בביתו ברחוב בית יוסף בבני ברק.
איחוד הצלהנפילה מגובהחדרהנפילהפצוע בינונימצב בינוניבינוני

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר