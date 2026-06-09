"מוות ודאי": הוראות חירום למפגינים בעקבות סכנת חסימת הרכבות

הפגנות הפלג הירושלמי נגד גזירות הגיוס ( צילום: רונן שטלצר )

מתיחות גוברת ברחוב החרדי: לקראת משפטו הצבאי מחר (רביעי) של העריק דוד פטרוף, בנו של ראש ישיבת 'מעלות התורה' וממנהיגי 'הפלג הירושלמי', נערכים בוועדה להצלת עולם התורה לחידוש המחאות כבר ביום חמישי הקרוב. לצד ההכנות, הקלטה בלעדית שהגיעה לידי 'כיכר השבת' חושפת בהלה גדולה והנחיות חירום חריגות שהופצו למפגינים.

במרכז ההודעות עומד ניסיון התנערות מבוהל מחסימת מסילת הרכבת בשבוע שעבר באזור צומת גנות. בקו הרשמי מבהירים למפגינים כי הירידה לפסים לא הייתה יזומה ומזהירים בטון תקיף: 'מי שחושב שניתן לרדת לחסום את מסילת רכבת ישראל, יידע שמדובר במוות ודאי! חלילה וחס לרדת למסילה'. עוד הוסיפו בוועדה כי אין לתעד אירועים דומים מחשש לנזק. ההנחיות החריגות מגיעות על רקע סדרת אירועים אלימים שהתרחשו בשבועות האחרונים, ביניהם הפריצה לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שעוררה גל גינויים חריף גם מהמפלגות החרדיות.

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כללי זהב למפגינים

מלבד האזהרה החמורה מפני פסי הרכבת, הוועדה הפיצה שורת 'כללי זהב' למפגינים לקראת הימים הבאים. בין היתר, נאסר על המשתתפים להגיע להפגנות באופן בודד, אלא בקבוצות בלבד. בנוסף, הונחו המפגינים להימנע מכל פרובוקציה מול שוטרים או אזרחים, והתבקשו להצטייד במכשירי תיעוד ומצלמות.

'כוחנו באחדותנו', נכתב בהודעה החותמת, תוך דרישה לציות מוחלט להוראות הוועדה בלבד. ההנחיות משקפות ניסיון לשמור על שליטה במחאות ולמנוע סטייה לאלימות בלתי מבוקרת, זאת בעוד המשטרה עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות.

כזכור, בשבועות האחרונים התקיימו הפגנות סוערות של 'הפלג הירושלמי' במחאה על מעצר תלמידי ישיבות והשלכתם לכלא הצבאי. המחאות כללו התכנסויות מול כלא 10 והפגנות בצמתים מרכזיים, חלקן הסתיימו בעימותים עם כוחות הביטחון.

הפגנה בבני ברק נגד מעצר תלמידי ישיבה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

רקע: משפט פטרוף והמתיחות הגוברת

דוד פטרוף, בנו של ראש ישיבת 'מעלות התורה' הגאון רבי אליעזר פטרוף, עומד למשפט צבאי מחר בעוון עריקה. המשפט צפוי להיות נקודת מפנה במתיחות הגוברת בין עולם התורה לבין מערכת הביטחון, ומעורר חששות מפני הסלמה במחאות.

בימים האחרונים נרשמו מספר אירועים דרמטיים: אתמול נעצרו שלושה חשודים במעורבות בפריצה לתחנת המשטרה בבית שמש, ולפני מספר ימים נעצר אברך חרדי במחסום המנהרות בחשד למעורבות בהפגנות האלימות מול בית השופט סולברג. המשטרה הבהירה כי 'לא תסבול כל פגיעה בסמלי שלטון'.

מנגד, בוועדה להצלת עולם התורה מדגישים כי המחאה תימשך עד שתחלחל ההבנה ש'להתרת רסן הרדיפה והדיכוי של לומדי התורה - יש מחיר'. עם זאת, ההנחיות החריגות שהופצו מעידות על חשש מפני סטייה לאלימות שעלולה לפגוע במחאה עצמה.

בזמן שהמשטרה עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות, מחר, עם פרסום פסיקת הדין הצבאי של פטרוף, יתברר האם המחאה תסלים לגל הפגנות רחב או שתיוותר מבוקרת. ההנחיות החריגות שהופצו מעידות על מודעות בוועדה לסכנות הכרוכות בהסלמה בלתי מבוקרת.