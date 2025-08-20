הוועדה להצלת עולם התורה היא הגוף המארגן והמוביל של הפלג הירושלמי, שהוקמה לפני כשש שנים על ידי הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל. הוועדה פועלת תחת הנהגתם של ראשי הישיבות הגאון רבי אשר דויטש והגאון רבי יונה זלושינסקי, ומשמשת כזרוע הפעולה המרכזית של הפלג בכל הנוגע למאבק נגד גיוס בני ישיבות. הוועדה מארגנת הפגנות מחאה, מלווה עריקים במהלכים משפטיים, ומנהלת את המאבק התקשורתי והציבורי מול השלטונות.

בשנים האחרונות הוועדה מובילה מאבק נחרץ נגד כל ניסיון לגייס בני ישיבות, תוך הכרזה על "מאבק זעם חסר פשרות" נגד מה שהם מכנים "רדיפת עולם התורה". ההפגנות המאורגנות על ידי הוועדה כוללות חסימות כבישים מרכזיים בירושלים, בני ברק, בית שמש, אשדוד ומודיעין עילית, ולעיתים מסתיימות במעצרים של עשרות מפגינים. הוועדה מדגישה כי לא תהסס לחסום את המדינה במצב בו נמשכת לדבריה הרדיפה של לומדי תורה.

המאבק המרכזי של הוועדה מתמקד בתמיכה ב"עריקים גאים" - בחורי ישיבות שמסרבים להתייצב ללשכות הגיוס ונעצרים על ידי המשטרה הצבאית. הוועדה מארגנת אירועי הוקרה לעריקים, כמו שבת מיוחדת שהתקיימה לכאלף תלמידי ישיבות, ומלווה אותם במהלכים משפטיים. כאשר תלמיד ישיבת פוניבז' שמעון גוזלן נעצר, הוועדה הכריזה מיד על הפגנות המוניות ברחבי הארץ. גם במקרה של העריק מאיר בלוי, הוועדה ליוותה את המאבק עד לשחרורו.

ההנהגה של הוועדה מנוהלת על ידי ראשי ישיבות בכירים בפלג הירושלמי. הגאון רבי אשר דויטש, אחד ממנהיגי הפלג, מדגיש בכינוסים כי "הסכנה הגדולה זה הפשרות, לא יעלה על הדעת". הגאון רבי יונה זלושינסקי, ששותף בהנהגת הפלג לצד הגר"ע אוירבך, נושא נאומים לוחמניים במיוחד ותוקף גם את המפלגות החרדיות שלדבריו לא ניצבות באופן אחיד נגד כל פשרה ולא דורשות הסדר "תורתו אומנותו".

הוועדה מפעילה מערך תקשורתי מתוחכם הכולל הודעות לעיתונות, הקלטות של נאומי רבנים, ואף ג'ינגלים מיוחדים לקראת הפגנות. כך למשל, כאשר משטרת ישראל פרסמה הודעה על היערכות בכוחות מתוגברים כדי לאפשר חופש ביטוי, הוועדה הגיבה תוך דקות ספורות בהכרזה על הפגנה והוסיפה "עקיצה עסיסית למשטרה". הוועדה גם מפיקה תכנים מיוחדים כמו מילים חדשות לפיוט "אשורר שירה" לכבוד עריקים ששוחררו.

היחסים בין הוועדה להצלת עולם התורה לבין המפלגות החרדיות מורכבים. בעוד שהוועדה מייצגת את הקו הנחרץ ביותר נגד גיוס, היא מבקרת את המפלגות החרדיות על נכונותן לפשרות. בנאומים של ראשי הפלג נשמעת ביקורת חריפה על כך שהמפלגות החרדיות לא דורשות באופן עקבי הסדר מלא של פטור ללומדי תורה. הוועדה רואה עצמה כשומרת הסף האמיתית של עולם התורה מול מה שהיא תופסת כניסיונות להחליש את עולם הישיבות.

המשטרה והשלטונות מתמודדים באופן שוטף עם הפגנות הוועדה. במקרים רבים ההפגנות מסתיימות במעצרים - כמו במקרה בו נעצרו שנים עשר מפגינים בצפון הארץ בעקבות "אלימות חסרת תקדים", או כאשר הוארך מעצרם של שלושת פעילי הפלג חייט, מרצבך ופיין. בית המשפט השלום בירושלים דן באופן קבוע במעצרי פעילי הוועדה, בעוד שמחוץ לאולמות המשפט ממשיכים מפגינים לשיר ולחולל מהומות.

לאחרונה דווח כי רבנים בפלג הירושלמי הקימו את "אגודת שומרי תורה" שתחליף את הוועדה להצלת עולם התורה. השינוי הארגוני מגיע כשש שנים לאחר הקמת הוועדה המקורית על ידי הגר"ש אוירבך זצ"ל, ומשקף התפתחות במבנה הארגוני של הפלג הירושלמי. עם זאת, המאבק והפעילות נמשכים באותה עוצמה, כאשר ההנהגה ממשיכה להכריז על "מאבק זעם" נגד כל ניסיון לפגוע בעולם הישיבות ובלומדי התורה.