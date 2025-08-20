כיכר השבת
מעצר תלמידי הישיבה

'הפלג הירושלמי' מכריז מלחמה ו"מאבק זעם חסר פשרות" | ההפגנה הראשונה - הערב

'הפלג הירושלמי' מכריז הבוקר מלחמה ו"מאבק זעם" חסר פשרות נגד השלטונות בעקבות רדיפת עולם התורה בארץ ישראל | ההפגנה הראשונה - הערב | כל הפרטים (חרדים)

15תגובות
הפגנה בבני ברק נגד מעצר תלמידי ישיבה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

'' מכריז הבוקר (רביעי) מלחמה ו"מאבק זעם" חסר פשרות בעקבות רדיפת עולם התורה בארץ ישראל.

ההפגנה הראשונה תצא לדרך היום בשעה 17:00 סמוך לכלא הצבאי - .

בהודעת "הוועדה להצלת עולם התורה" של 'הפלג' נאמר כי "עקב רדיפת עולם התורה בארץ ישראל, והשלכתם לכלא של לומדי התורה - בעוון לימוד התורה רח"ל, נקראו רבני הוועדה להצלת עולם התורה למעונו של הגר"ע אוירבך, ושמעו את ההוראה הנחרצת לצאת ל’מאבק זעם' - חסר פשרות נגד השלטונות, עד אשר תחלחל ההבנה, שלהתרת רסן הרדיפה והדיכוי של לומדי התורה - יש מחיר".

עוד נמסר מהוועדה כי "המוני בני התורה מתכנסים היום בשעה 17:00 סמוך לכלא 10, להכרזת מלחמה חסרת פשרות נגד רדיפת עולם התורה, ובמסר שאינו משתמע לשתי פנים: מי שמכריז מלחמה על עולם התורה ייתקל במאבק נחוש".

הפגנה בכלא 10 (צילום: Tal Gal/Flash90)

בכל הימים האחרונים נערכה מדי רב מחאת קהילות החסידים מול שערי הכלא הצבאי - כלא 10, במחאה חריפה נגד מעצר  ואברכים והשלכתם לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה.

המחאה מאורגנת על ידי ועד פעולה א-פוליטי, וכוללת השתתפות של קהילות חסידיות רבות, בהן חסידויות גור, ויז'ניץ, סלונים, צאנז, סערט ויז'ניץ, באיאן, לעלוב, פינסק קרלין, סטריקוב, מודז'יץ ועוד.

בין העצורים בכלא הצבאי נמנים תלמידי ישיבות ואברכים, בהם רפאל יצחקוב (תלמיד ישיבת מאורות התורה), אלעזר קופמן, דוד מנחם מינצברג, דוב אריה מרדכי רבינוביץ, ורועי הלמן (תלמיד ישיבת עץ החיים), ששוחרר אתמול בבוקר.

אתמול לפנות בוקר, כפי שדווח ב'כיכר השבת', כוח של המשטרה הצבאית פשט על ביתו של תלמיד ישיבה באור יהודה. מדובר בתלמיד ישיבת 'נזר ישראל' בקרית ספר. השוטרים הצבאיים הצליחו לאתר את תלמיד הישיבה והוא נעצר והועבר לכלא צבאי - אך בשעות הערב הוא שוחרר.

במהלך המחאות, שוחררו במפתיע הבחור מאיר יונה (תלמיד ישיבת באר יהודה) והאברך ברוך יצחקוב (בוגר מאורות התורה), והתקבלו בשירה וריקודים על ידי הקהל.

עצרת המחאה שנערכה ביום שני זכתה לתמיכה רחבה של האדמו"ר מגור, כאשר שיגר במיוחד את בנו יקירו הרה"צ רבי דוד אלתר, בראש קהל חסידים מכל רחבי הארץ להשתתף במחאה האדירה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
מצויין יפה .ככה צריך כל הציבור לעשות .להשיב מלחמה על צער עולם התורה .התורה תנצח
אוהב תורה
אתם לא מייצגים את התורה אלא ציבור שלם של נבלים ברשות התורה
התורה תנצח
13
יצא להם טוב שיש במה לעסוק ולצאת מהשעמום שאוכל אותם.
מוריס
12
משועממים
טל
11
מחנכים כבר שנים שהצבא אינו מקום לחרדים וזו גזירת שמד לא ראינו שנכנסו ללחץ מזה שעריקים לא יכולים לטוס לחול ועוד סנקציות עושים רצון השם בגאון
הם צדקו
10
מעל עשור שנים מחנכים נגד צבא השמד כמקום שאינו שייך לחרדים צבא ג עברות חמורות ופריצת חומות ההתבדלות מהפוקרים
צודקים
9
וואו מאבק זעם, מזכיר לי את יום הזעם ברשות הפלסטינית. לא לשווא הלך הזרזיר אל העורב. והגבעונים לא מבני ישראל המה
כפוי
8
לא מבין את הפלג אפשר לעשות מלחמה גם בשליחת מכתב חיזוק לבחורים היושבים בכלא או לבקר אותם ביקור נחמד למה להשתולל כל היום
טוויטו
7
יאללה תחזרו נופשי משתוללי מזח אילת ונחלי הבניאס והירדן, להפגין ולזלזל בחיילים שמחרפים נפשם ולוחמים בחום לוהטת יומם ולילה
יהודי לא קיצוני
6
צריך להודות - הפלג הירושלמי הוא היחיד שבאמת 'עושה משהו' בענין. כל הכבוד לקהילות החסידיות שהצטרפו למאבק. יבורכו משמים. מי נשאר? קבוצות מה'מיינסטרים' שידעו לצנן ולדחות ולהבטיח, ואיפה הם עכשיו? רדומים. בושה.
אני
5
בכלא יש רק 600 מקומות אז לא יכולים לעצור יותר מ600
משה כהן
4
אלא על כי לא רוצים להתגייס. כי אם היה על לימוד תורה היו עוצרים מיליון אנשים!!!! מספיק עם השקר .רבנים משקרים ??????
לא על עוון לימוד תורה!
3
טוב שיש כאלו שעושים ולא רק מדברים
חזונישניק
2
ההפגנות האלה לא מעניינות אף אחד ולא עוזרות בכלום לא משנה של מי ההפגנה סתם התפרעות וחילול השם גמור למי שרואה ברשתות כמה סרטונים של ההפגנות האלו ואיך מדברים על החרדים אתם עושים בושה לתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום
חרדי
1
איש בעל יעדר למען הצלת החטופים בעוון לימוד תורה עי הציונאצים. מה שהנאצים עשו לגוף הציונים עושים לנפש. וגדול המחיאו יותר מן ההורגו!
פרפורי גסיסת הערב רב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר