הפגנה בבני ברק נגד מעצר תלמידי ישיבה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

'הפלג הירושלמי' מכריז הבוקר (רביעי) מלחמה ו"מאבק זעם" חסר פשרות בעקבות רדיפת עולם התורה בארץ ישראל.

ההפגנה הראשונה תצא לדרך היום בשעה 17:00 סמוך לכלא הצבאי - כלא 10. בהודעת "הוועדה להצלת עולם התורה" של 'הפלג' נאמר כי "עקב רדיפת עולם התורה בארץ ישראל, והשלכתם לכלא של לומדי התורה - בעוון לימוד התורה רח"ל, נקראו רבני הוועדה להצלת עולם התורה למעונו של הגר"ע אוירבך, ושמעו את ההוראה הנחרצת לצאת ל’מאבק זעם' - חסר פשרות נגד השלטונות, עד אשר תחלחל ההבנה, שלהתרת רסן הרדיפה והדיכוי של לומדי התורה - יש מחיר". עוד נמסר מהוועדה כי "המוני בני התורה מתכנסים היום בשעה 17:00 סמוך לכלא 10, להכרזת מלחמה חסרת פשרות נגד רדיפת עולם התורה, ובמסר שאינו משתמע לשתי פנים: מי שמכריז מלחמה על עולם התורה ייתקל במאבק נחוש".

הפגנה בכלא 10 ( צילום: Tal Gal/Flash90 )

בכל הימים האחרונים נערכה מדי רב מחאת קהילות החסידים מול שערי הכלא הצבאי - כלא 10, במחאה חריפה נגד מעצר תלמידי ישיבות ואברכים והשלכתם לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה.

המחאה מאורגנת על ידי ועד פעולה א-פוליטי, וכוללת השתתפות של קהילות חסידיות רבות, בהן חסידויות גור, ויז'ניץ, סלונים, צאנז, סערט ויז'ניץ, באיאן, לעלוב, פינסק קרלין, סטריקוב, מודז'יץ ועוד.

בין העצורים בכלא הצבאי נמנים תלמידי ישיבות ואברכים, בהם רפאל יצחקוב (תלמיד ישיבת מאורות התורה), אלעזר קופמן, דוד מנחם מינצברג, דוב אריה מרדכי רבינוביץ, ורועי הלמן (תלמיד ישיבת עץ החיים), ששוחרר אתמול בבוקר.

אתמול לפנות בוקר, כפי שדווח ב'כיכר השבת', כוח של המשטרה הצבאית פשט על ביתו של תלמיד ישיבה באור יהודה. מדובר בתלמיד ישיבת 'נזר ישראל' בקרית ספר. השוטרים הצבאיים הצליחו לאתר את תלמיד הישיבה והוא נעצר והועבר לכלא צבאי - אך בשעות הערב הוא שוחרר.

במהלך המחאות, שוחררו במפתיע הבחור מאיר יונה (תלמיד ישיבת באר יהודה) והאברך ברוך יצחקוב (בוגר מאורות התורה), והתקבלו בשירה וריקודים על ידי הקהל.

עצרת המחאה שנערכה ביום שני זכתה לתמיכה רחבה של האדמו"ר מגור, כאשר שיגר במיוחד את בנו יקירו הרה"צ רבי דוד אלתר, בראש קהל חסידים מכל רחבי הארץ להשתתף במחאה האדירה.