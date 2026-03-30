מארב בלב רמת גן: כתב אישום למחבל שדקר באכזריות את איש ש"ס

שלושה שבועות לאחר פיגוע הדקירה המזעזע ברחוב ביאליק ברמת גן, מגישים היום (ראשון) השב"כ ומשטרת ישראל כתב אישום חמור נגד המחבל בן ה-20, תושב ג'ת. כתב האישום כולל את העבירה החמורה של ניסיון רצח בנסיבות של מעשה טרור – עבירה שעונשה המקסימלי עשוי להגיע לעשרות שנות מאסר.

מעצר מהיר וחקירה מאומצת

המחבל נתפס דקות ספורות לאחר הפיגוע, במרחק של כ-300 מטר מהזירה, בעקבות סריקות שביצעו שוטרי יחידת האופנועים של תחנת בני ברק-רמת גן ולוחמי יס"מ ומג"ב. מפקד מחוז תל אביב מסר בעת הפיגוע כי נמצאה הסכין ששימשה את המחבל, וכן הבגד שלבש ואותו זרק במהלך ניסיון הבריחה.

בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו של החשוד בעשרה ימים, לאחר שהמשטרה הציגה את מסוכנותו הגבוהה לציבור. בדיון נטען כי קיימת סכנה לשיבוש החקירה וכי בפני החוקרים עומדות פעולות רבות לביצוע. החקירה המשותפת של השב"כ והמשטרה הובילה לקביעה המפורשת כי מדובר בפיגוע לאומני, מה שמעניק למקרה הגדרה ביטחונית ברורה.

"ראינו ניסים גדולים"

בחסדי שמים, מצבו של עו"ד בן שמעון השתפר בהדרגה. כחמישה ימים לאחר הפיגוע הוא התעורר מההרדמה ותקשר עם בני משפחתו. רעייתו כתבה אז: "בשורות טובות, בעלי התעורר הבוקר ומתקשר איתנו. ראינו ניסים גדולים, רוצה להודות לכולם על התפילות על הדאגה והאכפתיות".

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיע לבקרו בבית החולים ואמר עמו מזמור לתודה על נס הצלתו. בקרב נציגי הציבור החרדי נשמעה קריאה ברורה למצות את הדין עם המפגע. "הגשת כתב האישום היא צעד חשוב, אך עלינו להבטיח הרתעה אמיתית כדי שאיש ציבור יוכל ללכת בביטחון ברחובה של עיר", אמרו בסביבתו.

בעולם התורה ממשיכים להתפלל לרפואתו המלאה של גדליהו בן חנה, ומקווים כי ישוב במהרה לתפקידו הציבורי ולעשייתו למען הקהילה ברמת גן. כתב האישום שיוגש היום צפוי לכלול פירוט מלא של נסיבות הפיגוע והראיות שנאספו במהלך החקירה המאומצת.