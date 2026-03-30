כיכר השבת
מילביצקי בנאום סוער

"אתם מנסים לכפות על לומדי התורה לימודי ליבה - מי שמכם? תשפילו מבט" | צפו

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי במתקפה חריפה נגד האופזיציה שתקפה את תקציב החינוך החרדי: "מי שמכם? תשפילו מבט!"

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי בנאום חריף וחריג נגד האופוזיציה שהתנגדה לתקציב החינוך החרדי: "מי שמכם? תשפילו מבט!". צפו בנאום.

"לומדי התורה רוצים להקיף את עצמם בעולם התורה", תקף ח"כ מילביצקי: "לימודי הליבה מסיתים אותם ממטרתם. אתם מנסים לכפות עליהם לימודי ליבה - מי שמכם? תשפילו מבט. תיתנו כבוד למסורת ישראל, למה ששומר עלינו מהיום הראשון".

מילביצקי הוסיף בחריפות: "אתם והערכים המיובאים שלכם שהבאתם מעלי אקספרס. לא ניתן לכם ולאנשים שלכם להשחיר ולהכפיש את התורה".

"אזרחי ישראל", הוסיף יו"ר ועדת הכספים: "זה הרעש ושירת הברבור של אופוזיציה חלשה, אופוזיציה מובסת שלא הצליחה לעשות כלום במשך שנים חוץ מלנתק את עם ישראל מהשורשים שלו. זה לא עבד בעבר, זה לא יעבוד בהווה ולא יעבוד בעתיד".

12
כל הכבוד
דוד
11
וואו, פשוט נאום אדיר! חנוך, הפתעת אותי בענק. אני מכיר דתיים חובשי כיפה שלא מדברים כמוך בחום והערכה על עולם התורה. הוכחת שלא חייב להיות אדם חרדי כדי להעריך את עולם התורה, צריך בסה"כ להיות פשוט יהודי וזה מה שאתה, יהודי.
שייקה
מסכים איתך ב100 אחוז
יוסף
10
ובא לציון גואל
דוד
9
חייב אדם ללמד בנו אומנות. אחרת מלמדו ליסטות. איפה זה כתוב?
מיואש למדי
בקידושין דף כט. במשנה
אנונימי
אומנות זה לא חייב להיות לימודי ליבה.
שושי
כנראה שלא למדת מספיק תורה אם בכלל . שמה הגמרא אומרת גם אני מניח את כל המלאכות ואיני מלמד את בני אלא תורה עיין שם בסוף קידושין. ומה ששמר את עם ישראל בכל הדורות ובכל המצבים זה רק התורה ולא לימודי ליבה ומי שעסק בלימודי ליבה בלי תורה היום לא יהודי !!!
אבי
כמובן מדובר שם בבנו של בן עזאי שהיה חריף גדול, ולא בכל אחד, עיין שם בסוגיא.
פלוני
גדולי הדור גם מכירים את הגמרא הזו...תודה על העיצה
נונו
8
במילה אחת אשריך
ירון
7
אלוף!!!
שושי
6
יש הקונה את עולמו בשעה אחת... מדהים.. ישר כח גדול, שה' יברך אותו
בני
5
אדם יהודי שלא איבד את הערכים שלו בלי כיפה על הראש מבין מהיא התורה וכמה קדושה לכל עם ישראל יושבת שם אחת.שלא יודעת.שול דבר חוץ מלצרוח
טליה כהן
4
מדהים כל פעם מחדש שבמקום שהנציגים החרדים ידברו ויסבירו בבהירות את מעלת לימוד התורה ושכי הם חיינו וכו' מעל דוכן הכנסת, מי שעושה זאת בפועל הם דוקא הנציגים הלא דתיים. אולי הגיע הזמן שהמפלגות החרדיות ייצאו הקמפיין - גם בנתיבי איילון - על מעלת לימוד התורה וזה הכיפת ברזל האמיתית שלנו כמובן ביחד עם אנשי כ
זבולון הרשקוביץ
3
היום לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין שרק עולם התורה הוא זה שמגן ומציל מכל הצרות האלו. ואומנות בכלל יכולה להיות - שוחט, סוחר, מוהל, סופר סת"ם , מלמד החיידר, מגיד שיעור, רב בשכר, לא חסר ב"ה מוכשרים ועשירים בלי ליב"ה שעליה החליטו המציאו החילוניים וקשורה עם תורות שגויות, עז" ג"ע וש"ד.
מסכימה בלי ליב"ה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

