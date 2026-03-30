כיכר השבת
בלהט אש קודש

"כנער צעיר" | התיעוד הבלתי נתפס של הרבי מאמשינוב במאפיית המצות

תיעוד מיוחד, הרבי מאמשינוב הגיע לאפיית המצות לקראת חג הפסח, שם פשט את בגדי השיראין, עטה בגדי אופים לבנים והתרוצץ כנער צעיר בין התנור לעובדים • האדמו"ר עקב בדריכות ורשם בכתב ידו כל ח"י דקות של אפייה, כדי למנוע כל שמץ חשש חמץ • וגם, החומרה המרתקת של החסידות – מדוע רק הגברים נכנסים למטבח בימי הפסח? (חסידים)

מראות הוד הגיעו ממאפיית המצות, שם נצפה האדמו"ר מאמשינוב אופה את מצותיו בלהט אש קודש ובהתלהבות, בשיאו של חודש ניסן כשההכנות לחג הפסח בשיאן.

הרבי, הידוע כעובד את קונו בסילודין ובשרעפי קודש, נראה כשהוא מתרוצץ בין העובדים והתנור בערנות מופלאה המזכירה נער צעיר. הוא פשט את בגדי השיראין ולבש את בגדי עבודת האופים הלבנים, כשעל ראשו רק המגבעת, ולקח חלק פעיל בכל שלב ושלב.

העבודה החלה כבר משלב הכשרת הכלים המדוקדקת, תחת עינו הפקוחה של הרבי שלא הניח פרט אחד ליד המקרה. לאורך כל תהליך האפייה נצפה האדמו"ר כשהוא עוקב בדריכות ורושם בכתב ידו את סיומו של כל סבב ח"י דקות, כדי לוודא שאין שמץ חשש חמץ חלילה.

אגב, כידוע, בחצר הקודש אמשינוב שומרים על מסורת של חומרות מוקפדות וייחודיות בכל הנוגע לחג הפסח. אחת ההנהגות המפורסמות בקהילה היא שבימי ערב החג ובמהלך ימי הפסח, עבודת המטבח והבישולים נעשית על ידי הגברים בלבד, בעוד הנשים אמונות על שאר צורכי הבית, מסורת שנשמרת באדיקות מזה דורות.

