בית החולים מעיני הישועה

לידה מעניינת התרחשה הבוקר, לראשונה בתולדות בית החולים 'מעייני הישועה' בעיר בני ברק, כאשר אשה תושבת העיר ילדה רביעייה, שלושה בנות ובן, כולם בריאים ובמצב טוב ב"ה.

על מאחורי הקלעים של לידה מעניינת זו, התפרסמה היום בקו 'שיח יצחק' הקלטה בה נשמע הרב חיים מלין משוחח עם זקנו הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן', ומספר את השתלשלות המעשה: בתחילת ההריון, הרופאים המליצו לבני הזוג לדלל חלק מהעוברים, עקב מצוקה עוברית קשה, וסיכון גבוה לחייהם. כמו כן רב אחד עמו התייעצו בתחילה הורה אף הוא לעשות כדברי הרופאים. אולם בני הזוג נכנסו אל הגר"י זילברשטיין, אשר באופן קבוע עולים על שולחנו ללא הרף שאלות קשות והרות גורל אלו, כאשר מלבד עצם היותו זקן פוסקי הדור כיום בענייני הלכה בכלל, ידוע הרב זילברשטיין בבקיאותו ובחכמתו הגדולה בתחום ענייני רפואה בפרט, כאשר משמש יושב ראש ועד ההלכה של ביה"ח 'מעייני הישועה', ואף מוסר במקום שיעור שבועי לרופאים, עשרות שנים. הגר"י זילברשטיין שנכנס לפרטי המקרה, הכריע לאור הנתונים כי אין סכנה כל כך גדולה בהמשך ההריון כצורתו, והורה להם להשאיר את המצב על כנו, ובירכם שכל הרביעייה יוולדו בריאים ושלמים. ביום חמישי האחרון, כשהגיע הגר"י זילברשטיין לשיעורו הקבוע לרופאים בביה"ח 'מעייני הישועה', המתינו לו בני הזוג יחד עם רב המרכז הרפואי, הרה"ג ר' יוסף הופנר, ונועצו עמו האם לערוך 'זירוז לידה' או לא. כאשר הרופאים היו מסופקים מאד בדבר, והתבטאו ש'רק נביא יוכל להכריע כאן'... הגר"י זילברשטיין שהאזין לשאלה בכובד ראש, הכריע בסופו של דבר, כי שב ואל תעשה עדיף, וכי לבינתיים ימתינו ולא יעשו זירוז.

ואכן, הבוקר, יום ראשון, ילדה האשה ללא זירוז את כל הרביעייה, שלושה בנות ובן, כולם בריאים ושלמים, כאשר כל בית החולים 'על גלגלים' מהלידה הנדירה, אשר מתרחשת לראשונה בביה"ח 'מעייני הישועה'.

צוות הרופאים אף התבטא בהתפעלות אודות כוחו הגדול של הגר"י זילברשטיין, יו"ר ועד ההלכה של בית החולים, להכריע בדיני נפשות אלו, ולקחת על עצמו את האחריות הגדולה באי דילול העוברים, וכפי שאכן אירע בפועל, שכולם נולדו בריאים ושלמים. הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו.

הגר"י זילברשטיין שהאזין לסוף המעשה מנכדו, הגיב בהתפעלות, בעודו מתרגש מאד, ואמר: 'איזו בשורה טובה, איזו בשורה טובה... איזה יופי... תודה רבה, איש טוב מבשר טוב...'.

