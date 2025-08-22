תיעוד מרגעי השיא באמצע בין הזמנים: תיעוד מהחתונה המדוברת והמיוחדת בבני ברק בבני ברק נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי בת הרב משה לבין, רב דקהל 'עטרת צבי' - זידטשוב, עב"ג החתן בן האדמו"ר מווערדאן חתן האדמו"ר ממישקולץ | בשמחה השתתפו אדמו"רים וקהל רב | הצלם דוד ארזני מגיש תיעוד מיוחד מהשמחה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:37