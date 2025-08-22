באמצע בין הזמנים: תיעוד מהחתונה המדוברת והמיוחדת בבני ברק
בבני ברק נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי בת הרב משה לבין, רב דקהל 'עטרת צבי' - זידטשוב, עב"ג החתן בן האדמו"ר מווערדאן חתן האדמו"ר ממישקולץ | בשמחה השתתפו אדמו"רים וקהל רב | הצלם דוד ארזני מגיש תיעוד מיוחד מהשמחה (חסידים)
האדמו"ר מקאסוב, אשר איתן מושבו בעיר ואם בישראל לייקווד שבארה"ב, שהה בשבועות הקיץ בארה"ק כפי מנהג אביו, האדמו"ר זצ"ל | במהלך שהותו של האדמו"ר ערך מסע הקודש אל קברי הצדיקים במרומי גליל העליון, כשלפני כן פקד את אוהל בית ויז'ניץ בבית העלמין בבני ברק, שם העתיר בתפילה לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | צפו בתיעוד ענק ממסעו של האדמו"ר (חסידים)
ברוב פאר והדר נערך השבוע מעמד הנחת אבן הפינה לבניין הגדול של מוסדות סאטמר בירושלים | המעמד התקיים על פני רחובות הושע-יונה בירושלים, ביומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, ובהשתתפותם של גדולי הדור, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם דוד ארזני (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר ציינו השבוע את הילולת הרה"ק בעל 'ויואל משה' מסאטמר זי"ע | האדמו"ר מסאטמר ערך את ההילולא המרכזית בהיכל בית מדרשו הגדול בקרית יואל | במהלך הטיש הופתעו החסידים לשמוע כי האדמו"ר ישהה בקרבם ביום הכיפורים הבעל"ט, וכן פרטים חדשים לקראת מסע הקודש של האדמו"ר לאירופה | תיאור וסיקור ענק (חסידים)
רחובות קריית קרעטשניף המתה מאדם השבוע כשמאות חסידים, אדמו"רים ורבנים הגיעו לנחם את האחים האדמו"רים מקרעטשניף ופרמישלאן על פטירת אחותם הרבנית שפרה טויבא מייזליש ע"ה | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשיכון החסידי ברחובות (חסידים)
האדמו"ר מסטריקוב הגיע אמש לביקור במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו להזמינו לשמחת נישואי נכדו | ביקור זה, שתוכנן בתחילה כביקור נימוסין, הפך במהרה לשיח תורני עמוק שהותיר רושם עז על הנוכחים | במהלך הביקור, שנמשך כחצי שעה, שקעו שני גדולי התורה בדיון מעמיק, הם צללו יחדיו לים התורה ופלפלו בהנאה רבה בהוויות אביי ורבא | צפו בתיעוד (חסידים)
זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי הגיע לביקור מרומם במחנה הקיץ של ישיבת סערדאהעלי במונטיסלו | הרבי התפלל תפילת שחרית עם הבחורים, בהמשך נשא דברות קודש וחיזק את בחורי הישיבה בתקופת הקיץ המאתגרת (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר ביקר במחנות הקיץ של החסידות בהרי הקטסקיל, חיזק את הבחורים והילדים, והביע שביעות רצון מהתמדתם בלימוד התורה גם בימי החופשה | בהמשך הופיע האדמו"ר לביקור הוד במחנה בנות החסידות, ונשא אמרות קודש כשהוא עומד מאחורי מחיצה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג הגיע לביקור היסטורי במחנה הקיץ בוודבורן שבהרי הקאנטרי לאחר היעדרות של שש שנים | הרבי ערך תפילות ואת השולחנות הטהורים בהשתתפות החסידים | האדמו"ר צפוי לשהות במחנה בשבועות הקרובים (חסידים)
אלפי בני הקהילות החסידיות מוחים מדי לילה על מעצר תלמידי ישיבות בכלא הצבאי, מול שערי כלא 10, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים בכירים | אמש זכתה המחאה לתמיכה רחבה של האדמו"ר מגור, כאשר שיגר במיוחד את בנו יקירו הרה"צ רבי דוד אלתר, בראש קהל חסידים מכל רחבי הארץ | היום, בשעות אחה"צ צפויה להתקיים מחאה אדירה בהשתתפות גדולי רבני ירושלים (חרדים)
בעיר בית שמש נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת החומש לילדי תלמוד תורה תולדות אברהם יצחק ברמה ב' בעיר | את המעמד פיארו רב הקהילה ואיתו עמו רבני החסידות אשר להם צאצאים המתחנכים במוסד הקדוש אשר שמו הטוב הולך לפניו | על מלאכת השירה ניצח ביד רמה, בעל המנגן אהרל'ה סמט, אשר לו נכד המתחנך בתלמוד תורה הנ"ל (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מבאבוב 45 במחנה הקיץ של תלמידי החסידות | הרבי התפלל תפילת שחרית עם התלמידים, ולאחר מכן נשא דברי חיזוק | בהמשך היום קבע מזוזה במעון הקיץ של בנו המשמש כר"מ בישיבה דשם | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מאשלג ערך ביקור רב רושם אצל האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין המבקר בשבועות אלו בארה"ק, והציג את הכרך החדש של פירוש "בני היכלא" על הזוהר הקדוש, המבוסס על דרכו של בעל הסולם | האדמו"ר עיין זמן ניכר בספר החדש תוך שהוא מביע התרגשותו והתפעלותו | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות מחסידי לעלוב נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן הרב משה מרדכי בידרמן. האירוע הענק התקיים במרכז החסידות בבית שמש בהשתתפות גדולי האדמו"רים | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם יעקב לדרמן (חסידים)
