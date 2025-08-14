כיכר השבת
מהומה באחיסמך: משאית פגעה בכבל חשמל - המתפללים לא נותרו חייבים

מהומה פרצה אמש במושב אחיסמך הסמוך לעיר לוד, לאחר שמשאית שעסקה בתיקון תשתיות פגעה בכבל המספק חשמל למספר בתי כנסת באזור | המתפללים שחששו שיווצר מצב בו אף אחד לא ייקח אחריות על האירוע, החליטו לעכב את המשאית - המשטרה התערבה (חדשות) 

תקרית חריגה התרחשה אתמול (יום רביעי) במושב אחיסמך הסמוך ללוד, כאשר מתפללים חסמו משאית לאחר שזו פגעה בכבל חשמל מרכזי המספק חשמל למספר בתי כנסת בשכונה.

על פי עדי ראייה ששוחחו עם 'כיכר השבת', המשאית, שהייתה מעורבת בעבודות תשתית באזור, פגעה בכבל החשמל המרכזי, מה שגרם להפסקת חשמל בבתי הכנסת הסמוכים.

המתפללים, שזעמו על הפגיעה בתשתיות החשמל, חסמו את המשאית ומנעו ממנה להמשיך בדרכה.

לפי הדיווחים, המתפללים חששו שייווצר מצב בו אף גורם לא יקבל אחריות על האירוע, והם ימצאו את עצמם ללא פיתרון לבעיית החשמל, ברקע גל החום הקיצוני שפקד את המדינה בימים האחרונים.

המשטרה הוזעקה למקום והחלה לטפל באירוע. נכון לעכשיו, לא דווח על נפגעים, אך נרשמו עימותים מילוליים בין המתפללים לנהג המשאית.

תושבי השכונה דורשים מהרשויות לבדוק את האירוע ולוודא שתשתיות החשמל יוגנו מפני פגיעות עתידיות.

האירוע עורר סערה בשכונה, והמתפללים הביעו את מורת רוחם מהפגיעה בתשתיות החשמל החיוניות לפעילות בתי הכנסת.

