במעמד נרגש נראו פוסעים אל תוך הבית הקדוש חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת קול תורה, רבי משה יהודה שלזינגר, רבי נתן זוכובסקי, ראש ישיבת גאון יעקב, הגאב"ד רבי אשר וויס, רבי מרדכי רבינוביץ - ראש ישיבת אור ישראל , והפוסק הנודע רבי בן ציון קוק שליט"א. את פניהם קיבלה בחמימות הנהלת מרכז המבקרים "חזון לדורות", אשר הציגה בפניהם את המיזם המפואר.

כבר עם כניסתם, ניכרה על פני הרבנים הגאונים התרגשות עמוקה. לא ניתן היה שלא לחוש את אווירת הקדושה המיוחדת השוררת בין הכתלים, אווירה המושכת אליה המונים מכל גווני הקשת. "זהו מקום לרוממות והתרוממות הנפש", לחשו הרבנים בהתפעלות, כשהם צועדים אל תוך המסע המופלא אל העבר.

מסע בזמן אל לב הקודש

גדולי ישראל נכנסו אל החלל התת-קרקעי שנחפר מתחת לחצר תלמוד התורה "תשב"ר". שם, בשתי קומות שלמות, הם צעדו בין תחנות חייו של מרן החזון איש. מיצגים מרהיבים ותפאורה אותנטית החזירו אותם אחורה בזמן, אל העיירה קוסובה, דרך רחובותיה של וילנה "ירושלים דליטא", ועד לרגע ההיסטורי של עליית מרן לארץ ישראל דרך נמל יפו.

התרגשות שיא בחדרו של הגאון

גולת הכותרת של הביקור הייתה, ללא ספק, ההגעה לקומת הדירה המשוחזרת. שם, בחדרו הצנוע והסגפני של מרן, עמדו גדולי ישראל בדומיה ובהתבוננות עמוקה בשולחן המפורסם שעליו מונחות פתקאות 'קוויטלא'ך', עדות אילמת לאלפי התפילות, הבקשות והדמעות שנשפכו בחדר הקטן והקדוש הזה. על פניהם של גדול ישראל היה ניכר שהם אוספים את תחושת ההוד והרוממות שממלאת את לב כל מי שלמד אי פעם בעיון חידוש עמוק של החזון איש .

רבי בן ציון קוק שליט"א, המוכר בבקיאותו העצומה בתולדות גדולי ישראל, שיתף את הנוכחים במהלך ביקורו בסיפורי הוד והנהגות ממרן, והוסיף נופך של חיות וקדושה לחוויה. הרבנים הגאונים לא הסתירו את התרשמותם הכבירה מההשקעה האדירה ומהדיוק בפרטים הקטנים, המאפשרים לכל מבקר לגעת, ולו במעט, בעולמו של החזון איש.

בסיום הביקור, שיבחו גדולי ישראל את העומדים בראש המיזם על שהצליחו להקים מפעל כה חשוב, המנחיל לדור הצעיר את דמותו של מי שהיה האדריכל של עולם התורה בארץ ישראל. הם ציינו כי המקום אינו רק אתר הנצחה היסטורי, אלא מרכז רוחני חי ופועם, המהווה "בית המאחד את כלל ישראל" חסידים וליטאים, ספרדים ואשכנזים, כולם באים להתחזק ולהתעלות.

כולם מוזמנים לבוא ולשאוב קדושה והשראה במקום מיוחד זה, בפרט בימים אלו הסמוכים ליום ההילולא, ולהתחבר למורשת הנצח של האיש והחזון שהאיר את עיניהם של ישראל חזון לדורות.

