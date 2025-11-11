מחזור חרדי נוסף של תומכי לחימה הצטרף למערך הכבאות והחל את דרכו בקורס ייחודי תרומתם של בני השירות תסייע ישירות להצלת חיים, כשהם משתלבים בפעילות המבצעית השוטפת בתחנות הכיבוי ברחבי הארץ

על רחבת הדשא של המכללה הלאומית לכבאות והצלה התאספו בשבוע שעבר עשרות צעירים. על מראם אי אפשר היה לטעות: אלו צעירים חרדים, אברכים שבחרו להצטרף לתפקיד משמעותי ומציל חיים במערך הכבאות במסגרת השירות האזרחי. בעוד רגעים ספורים, הם כבר יעמדו על מדים, מצוידים במיטב הציוד והטכנולוגיה המבצעית, מוכנים להתחיל את בהכשרה.

זהו המחזור השני של תומכי לחימה בשירות אזרחי שנפתח בחודשים האחרונים. לצד המועמדים הנרגשים, מסתובב במרץ סגן טפסר איציק בן אבו, ראש ענף מתנדבים במערך הכבאות, המרכז את הפרויקט באופן אישי, יחד עם פרויקטים רבים נוספים של התנדבות ועשייה למען הצלת חיים. לאחר תדרוך פתיחה קצר, החלה רשמית ההכשרה של הצעירים לקראת תחילת שירותם. בפתיחת המחזור הקודם אמר "עשינו את כל ההתאמות הנדרשות, בנושא כשרות וכמובן שהכול נעשה באישור הרבנים - יש פה ליטאים וספרדים ממגוון הרבדים במגזר החרדי" היום הוא כבר קוצר חלק מהפירות עם בוגרי המחזור הראשון שהשתלבו במערכי הכיבוי ברחבי הארץ.

בני השירות החלו את מסלול ההכשרה המקצועית שלהם בתחומים החיוניים של חילוץ, הצלה, עזרה ראשונה והתמודדות עם אירועי חירום.

בר המצווה שלא התקיימה: הרב החרדי נדהם מהתיאור המצמרר ששמע דניאל הרץ | 13:16

זוהי הכשרה אינטנסיבית שתהפוך אותם לתומכי לחימה חיוניים ואיכותיים במערך המבצעי של רשות הכבאות וההצלה.

בסיום הקורס, בני השירות צפויים להשתלב בתחנות הכיבוי ברחבי הארץ, ולסייע לצוותים בפעילות השוטפת ובאירועים מבצעיים, ובכך להפוך לחלק בלתי נפרד מהמענה המיידי. כל זאת, תוך שמירה מלאה על אורח החיים החרדי והתאמה לצרכי המגזר.

גורמים במערך הכבאות ציינו כי שילובם של בני שירות מהמגזר החרדי מהווה יוזמה מוצלחת שמעניקה לצעירים הכשרה ערכית ומקצועית יוצאת דופן, ותורמת לחוסנה של החברה הישראלית ולשילוב מיטבי של צעירים חרדים בעשייה ביטחונית משמעותית.

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, ראובן פינסקי, בירך על פתיחת המחזור והדגיש את חשיבות השירות המבצעי :"שילובם של צעירים חרדים במערך הכבאות וההצלה הוא הגשמת חזון ומהלך חשוב לבניית החוסן הלאומי. בני השירות האזרחי משרתים בתפקידים משמעותיים במסגרת מערך הכבאות והצלה. הם מוכיחים כי ניתן לשלב אורח חיים חרדי מלא עם תרומה לביטחון. אני מבקשת להודות למשרד לביטחון לאומי ומערך כבאות והצלה על השותפות וההובלה בשילובם של בני השירות החרדי."