בֵית צַדִּיקִים יַעֲמֹד ניו יורק סערה בחתונת הענק: בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ נישא אל בת אחיו בורו פארק החסידית חגגה בעוז את שמחת נישואי החתן הרב יוחנן טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא בורו פארק, עב"ג הכלה בת הרה"צ רבי פנחס טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ זצ"ל | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מכל רחבי ניו יורק, שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים הרמים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:50