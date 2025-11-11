כיכר השבת
בֵית צַדִּיקִים יַעֲמֹד

ניו יורק סערה בחתונת הענק: בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ נישא אל בת אחיו

בורו פארק החסידית חגגה בעוז את שמחת נישואי החתן הרב יוחנן טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא בורו פארק, עב"ג הכלה בת הרה"צ רבי פנחס טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ זצ"ל | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מכל רחבי ניו יורק, שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים הרמים (חסידים)

שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מרחמסטריווקא ב"פ בשמחה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים בשמחה (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים בברכה תחת החופה (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים בשמחה (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשמחה (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשמחה (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מטשערנוביל בורו פארק בשמחה (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מטשערנוביל בורו פארק, והאדמו"רים מרחמסטריווקא בשמחה (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

וְצַדִּיקִים יִשְׂמְחוּ יַעַלְצוּ

|

בֵית צַדִּיקִים יַעֲמֹד

|

מנוחת הקודש מעבר לים

||
2

שישים שנה לנס הגלוי

|

לְהִתְהַלֵּךְ לִפְנֵי אֱלֹהִים בְּאוֹר הַחַיִּים

||
4

נֹעַם שַׁבָּת הַמַּתְאֶמֶת

|

כבוד מלכים

||
3

וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

||
1

מהפכה בעולם החסידות

||
5

כזה תיעוד עוד לא ראיתם

||
1

זקני החסידים דמעו

||
12

הסגולה למוצ"ש | צפו

||
9

תפילה סוערת מאחורי החומות

||
11

למעלה מן הזמן

||
4

לאחר הנחת תפילין לנכדו

|

וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ

||
2

מראה נדיר

||
5

עם הכלה בת הדיין

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר