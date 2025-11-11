ניו יורק סערה בחתונת הענק: בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ נישא אל בת אחיו
בורו פארק החסידית חגגה בעוז את שמחת נישואי החתן הרב יוחנן טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא בורו פארק, עב"ג הכלה בת הרה"צ רבי פנחס טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא ב"פ זצ"ל | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מכל רחבי ניו יורק, שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים הרמים (חסידים)
באולם אימפריאל בויליאמסבורג נחגגה השבוע בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מקראלי, החתן הרב מאיר פרידמן, בן בכור לחתנו הרב אברהם ברוך פרידמן, בן הגה"צ אבד"ק ברעז'אן, בן הגה"צ אבד"ק אולם, וחתן הגה"צ אבד"ק זאליזשא, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מזלאטשוב ויליאמסבורג, בת לבנו הרב יששכר בעריש מאסקאוויטש, חתן הגה"צ אבד"ק תולדות אהרן ויליאמסבורג זצ"ל (חסידים)
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים יצא בימים אלו למנוחה בעיר מונסי שבניו יורק, למשך שבועיים. בהודעה מיוחדת שפרסמו גבאי החצר לחסידים בארה"ב, נמסר כי האדמו"ר הגיע לצורך מנוחה והבראה. משום כך, סדרי השבת והתפילות לא יתקיימו ברבים, מלבד מעמד הקידוש בליל שבת, וכן ההבדלה במוצאי שבת על ידי האדמו"ר, כמנהגו לאחר ל"א שעות | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצה"ק קרעטשניף סיגעט נחגגה סעודת הודאה לרגל יום הצלתו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'קדושת צבי' זי"ע, מתאונת דרכים מחרידה שאירעה לפני שישים שנה. וכן על הצלתו של בנו, האדמו"ר בעל ה'רזא דאמונה' זיע"א, אשר לדברי החסידים ניצל מפני שלא הצטרף לרכב אביו ונסע ברכב אחר | יום ההצלה נחגג בראשות האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט, בבית מדרשו שבשכונת בית ישראל בירושלים (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה זכו לשבת שכולו עונג בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה בעיר יוניאן לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו | החסידים ותושבי המקום נהרו לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | ביום ראשון, זכו לשבע ברכות ייחודית עם האדמו"ר, כשלפני כן זכו ילדי החמד למעמד מיוחד | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
חסידי דארג זכו לחוות מסע מרומם בראשות האדמו"ר, לציון אבי השושלת הטמון בהונגריה | במהלך המסע זכו לימי עונג רוחני, ובשיאו, מעמד הכנסת ספר תורה חדש, בליווי פרשים, שהוכנס לבית הכנסת אורחים המקומי | צפו בתיעוד ענק, מהתפילות, הטישים ועוד (חסידים)
ברוב פאר והדר, חגגו כלל חסידי רחמסטריווקא בארה"ב את שמחת נישואי בתו של האדמו"ר מרחמסטריווקא ספרינג וואלי, עם החתן, בן הרה"ג ר' שמואל דוד שניאורסון, נכדו של ראש ישיבת טשעבין | השמחה עוררה התרגשות מיוחדת בקרב החסידים, בהיותה השמחה הראשונה בבית האדמו"ר מאז עלותו על כס ההנהגה | צפו בתיעוד מיוחד מההכנות לשמחה, מרגעי ההתרגשות, ומהריקודים הסוחפים (חסידים)
חסידי אמשינוב התבשרו בימים האחרונים, כי בברכתו של האדמו"ר, יעתיקו את מרכז החסידות משכונת 'בית וגן' לעיר ביתר עילית | המוסדות והכוללים יעברו לעיר, בעוד האדמו"ר יישאר בירושלים ויגיע רק לחגים ושבתות מיוחדות (חסידים)
במראות נדירים ומרגשים, תיעד הצלם שוקי לרר את האדמו"ר מלעלוב ארה"ב, אשר שוהה בשבועות אלו בארה"ק לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי נכדתו, בעבודתו הטמירה ביום השבת, בשעות לא שעות | האדמו"ר השוהה בעיר התורה והחסידות בני ברק, ערך את התפילות והשולחנות הטהורים מתוך דבקות והתרוממות, עם צאת השבת, מיהר הצלם לתעד את הרגעים הנדירים של עריכת סעודת שבת שנמשכה אל תוך הלילה כשפני האדמו"ר מאירות באור קדושה | צפו בגלריה ותחושו את ריח החמין והאווירה המרוממת (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ שהו השבת בצל הקודש של האדמו"ר, לציון כ"ד שנים לשבת ההיסטורית פרשת וירא תשס"ב - וציון מאתיים שנה לאדמו"ר הרה"ק בעל 'אהבת שלום' זי"ע | בצאת השבת נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג שמחת אירוסי נכד האדמו"ר | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
האדמו"ר מטשערנוביל פקד הבוקר את ציון אביו זצ"ל, לרגל יום ההילולא החל ביום שבת קודש | האדמו"ר, שכידוע מתרחק מאור הזרקורים של המצלמות, נלכד בעדשת מצלמתו של הצלם שוקי לרר | פרחי החסידים שהבחינו בעבודתו של הצלם מאחורי החומות, מיהרו לשלוף מכיסיהם את פנסי הלייזר, והבהיקו אותם כלפיו למען יחדל ממלאכתו, אולם, על אף פנסי הלייזר רבי העוצמה, הצליח הצלם להגיש לפניכם תיעוד מרהיב מתפילתו של האדמו"ר, שמקומו גודר מבעוד מועד ע"י החסידים למען יעמדו מרחוק ויחזו בעבודתו (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מלעלוב ארה"ב, בת לבנו הרב אהרן בידרמן, עב"ג החתן, נכד הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, אב"ד קריית הבעש"ט בפ"ת | לכבוד השמחה הופיע הסב, האדמו"ר מלעלוב שהגיע במיוחד ממקום מושבו בארה"ב, ובשיא החתונה רקד מצווה טאנץ לפני הכלה, בכוחות על-אנושיים – למעלה מהשגת אנוש, כשהוא שקוע בכוונותיו העילאות כדרכו בקודש | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
לרגל התחלת זמן החורף, הופיע האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא, לישא את משא הפתיחה לפני בחורי ישיבתו הרמה בקריית יואל שבמונרו | האדמו"ר הופיע לתפילת שחרית, ולפני התפילה הניח תפילין על ראש נכדו, חתן המצוות, בהמשך, במהלך התפילה הסתובב הרבי בין שורות הבחורים ועודד את התפילה בעוז ובאש יוקדת | לאחר התפילה נשא הרבי את משא הקודש לפני הבחורים (חסידים - עולם הישיבות)
במעמד נרגש חגג האדמו"ר מסאטמר השבוע, שמחת בר המצווה לנינו היקר, בן לנכדו הרה"ג חיים צבי אשכנזי, רב ביהמ"ד 'רב טוב' במונורו, בן הגה"צ רבי חנוך העניך אשכנזי, רב ביהמ"ד 'אבני צדק', וחתן הגה"צ רבי בעריש מייזליש, רב ביהמ"ד סאטמר בב"פ | ביום השמחה הניח הרבי תפילין לבחור בר המצווה, ולעת ערב הסב לסעודת מצווה בהשתתפות בני קהילת אבי חתן המצוות | צפו בתיעוד (חסידים)
תושבי בורו פארק שפשפו השבוע עיניהם בתמיהה, כאשר בעיצומו של יום חול, נצפה האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, כשהוא מהלך ברחובה של עיר ללא הודעה מוקדמת. עד מהרה נודע, כי האדמו"ר יצא לסיור מיוחד במתחם הבנייה החדש של מוסדותיו הקדושים, השוכן ממול לבית מדרשו הגדול בשכונה | כשהגיע האדמו"ר למקום, נכנס לסיור מעמיק, כשהוא מתעניין בפרטי ההתקדמות ובחזון הבניה העתידית | לסיור הצטרפו ראשי הנהלת המוסדות, אשר הציגו בפני האדמו"ר את שלבי הבנייה (חסידים)
בקול רינה וישועה באהלי צדיקים נחגגה ברוב ששון שמחת הווארט והתנאים לחתן נכד האדמו"ר מבאבוב 45, בן לבנו הרה"צ ר' שלום אונגר, חתן האדמו"ר מאלכסנדר ב"פ, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' חיים אהרן אונגר, דומ"ץ ביהמ"ד 'לב אהרן' סאטמר בוויליאמסבורג, בן הגה"צ רבי שלום גרשון אונגר, וחתן הרה"ג ר' ישראל מנדל ווייס | שמחת הווארט התקיים בביתו של הסבא האדמו"ר מבאבוב 45, ושמחת התנאים התקיימה בביהמ"ד 'לב אהרן' בוויליאמסבורג | במהלך השמחה נערכו סדר קבלת הקניין, והחתן הגביה את הגארטיל בקניין סודר כנהוג לעת זו | צפו בתיעוד (חסידים)
