אלוף-משנה אביחי אדרעי, מי שכיהן כראש תחום תקשורת בערבית בחטיבת דובר צה"ל והפך לאחד הפנים המזוהות ביותר של ההסברה הישראלית בעולם הערבי, צפוי לסיים את שירותו הצבאי , כך דיווח כתב גלי צה"ל דורון קדוש.

הודעת הפרישה, שפורסמה בנובמבר 2025, נחשבת לאבדה משמעותית לזירה ההסברתית של ישראל, לאחר כשני עשורים שבהם הצליח אדרעי לבנות מערך תקשורת ערבית כמעט מאפס ולהפוך לדמות מוכרת ברחבי המזרח התיכון.

אדרעי, יליד חיפה (1982), התגייס לצה"ל בשנת 2001 ושירת תחילה ביחידה 8200. ב-2005 מונה לדובר צה"ל בערבית – תפקיד שבו התבלט במהרה בזכות שליטתו בערבית רהוטה, בקיאותו בתרבות ובמקורות האסלאם, ויכולת ניסוח מושחזת שהפכה את תגובותיו למבוקשות בכל כלי תקשורת ערבי. ביולי 2024 הוענקה לו דרגת אלוף-משנה.

במהלך 20 שנות שירותו, הפך אדרעי לסמל הסברתי ישראלי במזרח התיכון. הוא טיפח נוכחות דיגיטלית אדירה עם מיליוני עוקבים בפייסבוק, אינסטגרם, טלגרם וטיקטוק, וניהל קמפיינים הסברתיים בזמן אמת במלחמות לבנון השנייה, עופרת יצוקה וחרבות ברזל. במלחמה האחרונה בלט בפעילותו מול אזרחי עזה, לבנון, תימן ואיראן, כשהפיץ אזהרות ופניות ישירות בערבית לציבור האזרחי.

עם השנים הפך גם למטרה, וספג איומים אישיים חוזרים על חייו. בפברואר 2024 נחשף כי גופים עוינים אף תכננו להתנקש בו, ובתקופות מסוימות הוצמדה לו אבטחה אישית.

אדרעי צפוי לתאם את מועד פרישתו עם דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין. גורמי ביטחון מציינים כי עזיבתו תותיר חלל משמעותי בזירה התקשורתית הערבית, וכי האתגר המרכזי כעת הוא למצוא דמות שתוכל למלא את מקומו ולהמשיך את פועלו במלחמת התודעה של ישראל במזרח התיכון.