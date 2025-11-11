כיכר השבת
בשפה שלהם

סוף עידן ההסברה? אל"מ אביחי אדרעי, דובר צה"ל בערבית, צפוי לפרוש מצה"ל

לאחר שני עשורים בתפקיד קריטי בהסברה, אלוף-משנה אביחי אדרעי, ראש תחום תקשורת בערבית בחטיבת דובר צה"ל, צפוי לפרוש משירות | מי שהפך לאחד הסמלים הישראליים המוכרים ביותר ברחבי המזרח התיכון יפנה את מקומו בקרוב (חדשות צבא)

אביחי אדרעי ברחובות טול כרם (צילום: דובר צה"ל בערבית)

אלוף-משנה אביחי אדרעי, מי שכיהן כראש תחום תקשורת בערבית בחטיבת דובר והפך לאחד הפנים המזוהות ביותר של ההסברה הישראלית בעולם הערבי, צפוי לסיים את שירותו הצבאי , כך דיווח כתב גלי צה"ל דורון קדוש.

הודעת הפרישה, שפורסמה בנובמבר 2025, נחשבת לאבדה משמעותית לזירה ההסברתית של ישראל, לאחר כשני עשורים שבהם הצליח אדרעי לבנות מערך תקשורת ערבית כמעט מאפס ולהפוך לדמות מוכרת ברחבי המזרח התיכון.

אדרעי, יליד חיפה (1982), התגייס לצה"ל בשנת 2001 ושירת תחילה ביחידה 8200. ב-2005 מונה לדובר צה"ל בערבית – תפקיד שבו התבלט במהרה בזכות שליטתו בערבית רהוטה, בקיאותו בתרבות ובמקורות האסלאם, ויכולת ניסוח מושחזת שהפכה את תגובותיו למבוקשות בכל כלי תקשורת ערבי. ביולי 2024 הוענקה לו דרגת אלוף-משנה.

במהלך 20 שנות שירותו, הפך אדרעי לסמל הסברתי ישראלי במזרח התיכון. הוא טיפח נוכחות דיגיטלית אדירה עם מיליוני עוקבים בפייסבוק, אינסטגרם, טלגרם וטיקטוק, וניהל קמפיינים הסברתיים בזמן אמת במלחמות לבנון השנייה, עופרת יצוקה וחרבות ברזל. במלחמה האחרונה בלט בפעילותו מול אזרחי עזה, לבנון, תימן ואיראן, כשהפיץ אזהרות ופניות ישירות בערבית לציבור האזרחי.

עם השנים הפך גם למטרה, וספג איומים אישיים חוזרים על חייו. בפברואר 2024 נחשף כי גופים עוינים אף תכננו להתנקש בו, ובתקופות מסוימות הוצמדה לו אבטחה אישית.

אדרעי צפוי לתאם את מועד פרישתו עם דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין. גורמי ביטחון מציינים כי עזיבתו תותיר חלל משמעותי בזירה התקשורתית הערבית, וכי האתגר המרכזי כעת הוא למצוא דמות שתוכל למלא את מקומו ולהמשיך את פועלו במלחמת התודעה של ישראל במזרח התיכון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר