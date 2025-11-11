מושלת מדינת ניו יורק קת'י הוקול מתנגדת לתוכנית המהפכנית שהציג ראש העיר והנבחר של העיר הגדולה, זוהראן ממדאני, להפוך את הנסיעה באוטובוסים ברחבי העיר לחינמית.

היוזמה, שזכתה לתמיכה ציבורית רחבה במהלך קמפיין הבחירות, נועדה להקל על תושבי העיר ולחזק את השימוש בתחבורה הציבורית. היא מוערכת בעלות שנתית של כ-700 מיליון דולר.

לפי הדיווח בניו יורק פוסט, הוקול טענה במפגש תקשורתי שנערך במסגרת פורום פוליטי בפוארטו־ריקו בשבת האחרונה, שהמהלך עלול למוטט את רשות התחבורה העירונית (MTA), שמסתמכת על דמי הנסיעה להכנסותיה.

היא הזהירה מפני "צעדים פופוליסטיים חסרי אחריות" ואמרה כי הורדת מחירים באופן גורף עלולה לפגוע ביכולת המערכת לממן תשתיות, תחזוקה והתחייבויות פיננסיות.

במטה ראש העיר דחו את הטענות ואמרו שהתוכנית תוכל להתבצע בהדרגה ובמימון משולב של העירייה והמדינה.

ממדאני הגיב ואמר אתמול, יום שני, כי הוא נשאר מחויב להרחבת הנגישות של התחבורה הציבורית: “אני ממשיך להיות נרגש מהעבודה להפוך את האוטובוסים בעיר ליותר מהירים וחינמיים”. עם זאת, הוא נמנע מהתמודדות ישירה עם הספקות שהעלתה המושלת.

הוויכוח סביב סוגיית התחבורה הפך בימים האחרונים לעימות פוליטי ראשון בין הוקול לממדאני, שנבחר לאחרונה ברוח של שינוי חברתי וכלכלי רחב בעיר ניו יורק.

בתקשורת האמריקנית ציינו כי הוויכוח בין השניים משקף קרע גובר בתוך המחנה הדמוקרטי במדינת ניו יורק: בעוד ממדאני מזוהה עם אג’נדה סוציאל־דמוקרטית נרחבת שכוללת גם חינוך חינם, דיור בר־השגה וזכויות חברתיות נוספות, הוקול נוקטת גישה זהירה יותר כלפי צעדים תקציביים נרחבים.

בחודש שעבר אף הצהירו כמה מהמובילים בפרלמנט המדינתי כי יתמכו ביוזמות של ממדאני - מה שמעמיד את ההצעה החינמית לנסיעה באוטובוסים בסימן שאלה פוליטי משמעותי.

נוסף על כך, היו שדיווחו כי קיימת דוגמה מפורסמת במיזורי, קנזס סיטי ואזורי אחרים שבהם ניסויי תחבורה ללא תשלום נתקלו בקשיים תקציביים ובירידה באיכות השירות – מה שמעלה תהיות לגבי ישימות ההצעה בעיר ניו יורק.

כך, יוזמת “אוטובוס חינם” שהיא נדבך בגל הפוליטי שמדגיש נגישות ושוויון תחבורתי, נתקלה בשאלה מהותית: איך מממנים אותה, ומי ישא בעלויות המערכת – המצביעים, המיסים, או העירייה?

הדיון אמור להמשיך במליאה המדינתית והעירונית בעתיד הקרוב, כאשר הצעת החוק לטובת ההצעה תידון באלבני הבירה, והמשך דרכה תלוי גם בשיתוף פעולה בין העירייה למדינה ובתמיכה תקציבית של ממש.