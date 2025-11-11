לקראת המהפך הדרמטי במזג האוויר: כך המשטרה נערכת לסערה

באגף התנועה של משטרת ישראל נערכים לקראת אירוע מזג האוויר המשמעותי הראשון לעונת הסתיו והחורף, שצפוי להתרחש בסוף השבוע.

לפי הערכות החזאים, הסערה תכלול משבי רוח וכמויות גשמים גדולות, בעיקר באזור החוף וסכנות הצפה.

שוטרי אגף התנועה במחוזות השונים החלו בהערכות מקיפה על מנת לסייע במידת הצורך במידה וידרשו למעורבות במניעת סיכון חיים.

במשטרה מציינים כי לאור אירועי העבר ניתן לצפות לחסימת צירים ברחבי הארץ כתוצאה משיטפונות, קריסת עצים ופגיעה בתשתיות בתווך העירוני והבינעירוני. הערכות אגף התנועה כוללת הכנת כוחות מתוגברים שיגיעו לצמתי דרכים בהם הם תידרש חסימת נתיבים.

מוקדי 100 ו-110 יתוגברו על מנת לתת מענה לפונים, משמרות השוטרים יועבו בכוח אדם, ויחידות המתנדבים העוסקות בחילוץ יערכו וישמשו ככוח כוננות לאירועים. להזכיר: מוקד 100 הינו לשיחות חירום, מוקד 110 לשיחות הכוונה ומיידע שאינו חרום.

כידוע אחת האתגרים המייחדים מזג אוויר מורכב כפי שצפוי יהיה להגיע בימים הקרובים הוא הנהיגה בכבישים. במשטרת ישראל מציינים כי במקרה בו יהיו עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, מומלץ לנהגים שאינם חייבים להגיע לאזור מסוים ברכבם לא להגיע בהם, אלא להשתמש בתחבורה ציבורית. ציבור הנהגים נקרא להתאים את הנסיעה לתנאי הדרך, להימנע מנסיעה בכבישים בהם יש הצפה, לשמור מרחק ולהאט את מהירות הנסיעה.

משטרת ישראל קוראת לציבור הנהגים להימנע מנסיעה בכבישים בהם ישנה הצפה, לשמור מרחק ולהאט את מהירות הנסיעה. מניסיון העבר, המשטרה קוראת לכלל הציבור לנהוג במשנה זהירות בקרבת מאגרי מים בהם קיימת סכנת נפילה, היסחפות וטביעה.

במשטרת ישראל ממליצים לנהגים להיערך כבר היום עוד בטרם יחל מזג האוויר החורפי להכין את רכבם לנהיגת חורף.

עצות לנהיגת חורף בטוחה

א. בטרם הכניסה לרכב:

1. חובה לבדוק כי צמיגי הרכב תקינים ובלחץ האוויר הנדרש.

2. יש לבדוק כי המגבים תקינים ואינם יבשים ופגומים מימי הקיץ.

3. לדאוג לנקות את שמשות הרכב על מנת לספק תנאי ראות טובים.

4. לנקות את פנסי הרכב- על מנת לראות ולהראות בהתאם.

ב. בעת הכניסה לרכב:

1. כדאי להסיר פרטי לבוש מגושמים ( סוודר ומעיל ) הפוגעים בחופש התנועה של הנהג ועלולים למנוע מחגורת הבטיחות להיצמד לגוף הנהג ולהציל בעת הצורך.

2. לאחוז את ההגה בשתי ידיים ( ממש כמו בטסט ) מאחר וכניסה עם הרכב לשלולית, בורות ובאמפרים המוסתרים ע"י הצטברות מים על הכביש- עלולה לגרום לסטייה פתאומית של הרכב.

3. להימנע מחימום פנים הרכב יתר על המידה- הדבר עלול לגרום להירדמות הנהג. רצוי להשאיר חרך קטן פתוח בחלון הרכב על מנת לרענן את האוויר בתא הנוסעים ומנוע היווצרות אדים על השמשה.

ג. בעת נהיגת הרכב:

1. להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך ובכלל זה בעת כניסה לעקומות ובעת ביצוע פניות.

2. יש להדליק אורות דרך.

3. שמירת מרחק מהרכב לפנים ולהתחיל לבלום עם הדלקתם של פנסי הבלם ברכב שנוסע מלפנים ולא להמתין לרגע האחרון.

4. להתרכז בנהיגה ולהימנע מהיסח דעת בדגש על קיום שיחות בטלפון הנייד (גם אם ישנה דיבורית) .

5. לשמור על סבלנות וסובלנות כלפי הנוהגים סביבכם ולהימנע מתנועות פתאומיות בכביש, כל שכן ביצוע עקיפות בתנאי ראות קשים.

6. שימו לב להולכי רגל – בחורף קשה יותר להבחין בהולכי רגל ולבלום בזמן במקרה הצורך, יש להאט הנסיעה באזור מגורים ולתת זכות קדימה להולכי רגל.

7. שמירה על כללי הבטיחות ונהיגה נכונה יכולות להציל חיים, אנא מכם, סעו בזהירות!

מרכז השליטה של אגף התנועה יזרים כל העת הודעות לתקשורת על חסימות כבישים והמלצה לנוע בדרכים חלופיות, לפיכך, מומלץ לציבור להיות קשובים לאמצעי התקשורת ולהישמע להנחיות השוטרים.