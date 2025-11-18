יד לאחים מתריע: קמפיין חוצות מיסיונרי בכל רחבי הארץ 

ארגון יד לאחים מתריע מפני קמפיין מיסיונרי חדש ואגריסיבי שבמרכזו נפרשו שלטי חוצות ענקיים בצמתים מרכזיים בכל רחבי הארץ. השלטים נושאי סלוגנים המאדירים את שמו של האיש רח"ל וקוראים לציבור ללכת בדרכיו ובאורחותיו. כל אחד מהשלטים מפרסם בהבלטה מספר טלפון ליצירת קשר, במטרה ברורה להציף את הפונה בחומר הטפה מסמא עיניים, מתוך כוונה להוביל להעברת המון אדם על דתו.

ביד לאחים תיעדו את שלטי החוצות הענקיים ופתחו במתקפת מנע הסברתית בקרב האוכלוסיות שעלולות להיות מושפעות מהקמפיין המיסיונרי. במסגרת זאת, מציף יד לאחים את כל אותם אזורים בחומרי הסברה קליטים, נהירים ושווים לכל נפש המזהירים מפני המלכודת המיסיונרית ומפצירים בציבור הרחב שלא ללכת שבי אחריה, לא ליצור שום קשר ולנתק מראש כל מגע עם מרשיעי הברית.

בנוסף, קוראים ביד לאחים לכל מי שנחשף לפעילות מיסיונרית, לרבות הפצת חומרי כזב של הטפה, תליית שלטים, או פניות מיתממות לעוברים ושבים במוקדים הומי אדם – להזדרז ולדווח על כך למוקד יד לאחים, שסמפרו 9234* ולמסור את מלוא הפרטים. ביד לאחים ממליצים לציבור שלא לקחת את החומרים ובוודאי שלא להכניסם הביתה בשום אופן.

עוד אמרו ביד לאחים כי מי שיש בידו לתעד את הפעילות המיסיונרית ולשגרה ליד לאחים, בהתאם להוראות מדויקות שיקבל בפנייה למוקד המאויש 24 שעות ביממה, יבורך.

"גם הקמפיין האגרסיבי הנוכחי לא ירפה את ידינו", אמרו ביד לאחים והבהירו כי ינקטו בכל הכלים הלגיטימיים העומדים לרשותם על מנת להצר את צעדי המיסיון ולעשות הכול על מנת שלא לאפשר לו לבצע את זממו. "ברשעותם מבקשים המיסיונרים לנצל את הבלבול וחוסר הוודאות השוררים בעם, על רקע המצב הביטחוני ההפכפך, ובחסות זאת לחולל שמות בקרב נפשות של יהודים תמימים ותועים. לא נאפשר להם זאת ונילחם נגד זאת בכל דרך לגיטימית העומדת לרשותנו", הבהירו ביד לאחים.

צוותים מתוגברים של מחלקת המניעה באגף למאבק במיסיון ובכתות פושטים בימים אלו על חוצות הערים ונוקטים בדרכים שונות על מנת להזהיר את העוברים והשבים ולהתריע בפני הציבור הרחב על הסכנה החדשה ומטרותיה האפלות. את פני פעילי יד לאחים מקדמים המוני יהודים מכל חוגי הקשת של עם ישראל, המברכים אותם על פועלם, מחזקים את ידיהם ואף מצטרפים אליהם ספונטנית באומרם למשחית הרף.