בערב של התעלות, שמחה של מצווה ורגש רב, ארגון זק"א חגג הכנסת ספר תורה מהודר שנתרם לגמ"ח "אחים לצרה" – המיזם המשותף והייחודי של ארגון זק"א וחברה קדישא תל אביב-יפו. הספר, שנתרם על ידי ר' יצחק ישכר חסיד, בנו של מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד, הוקדש לזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ונועד להביא נחמה ואור בבתי אבלים ברחבי הארץ.

אולם עוד טרם בקעו צלילי השמחה בבית הכנסת העתיק במוצא, שם התקיים המעמד לכבודה של תורה, נרשמה התרגשות עצומה, כאשר גדולי ישראל נטלו חלק בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה, כשהם מביעים בכך הערכה עמוקה למסירות הנפש של מתנדבי זק"א.

גלריה מפוארת שעיטרה את מעמד סיום הכתיבה: חבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי צבי מאיר ברגמן שליט"א; כ"ק מרנן האדמו"רים ממודזי'ץ ומביאלה-ב"ב שליט"א; הגה"ח רבי יצחק דוד אלטר שליט"א; הרבנים הראשיים לישראל הגאון רבי קלמן בר שליט"א והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א.

עוד כתבו אות בספר התורה של זק"א: רבני העיר ב״ב הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א והגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א, רבה של תל אביב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א והגאון רבי יהורם יפת שליט"א – ראש מוסדות 'מאורות הרש"ש'.

עם תום כתיבת האותיות, יצא הספר למעמד ייחודי, בו הפך בית הכנסת העתיק במוצא למוקד של אש להבה בשמחת התורה. בני המשפחה ומתנדבי הארגון, לבושים בבגדי שבת, יצאו בריקודים סוחפים לכבוד התורה, כשלצד המוזיקלי הופקדו מקהלת 'קאפלה' ואמן הרגש יוסלה קרישבסקי בניצוחו של הקלידן אושי צייגר. השמחה פרצה גבולות והרקיעה שחקים, כביטוי חי לניצחון הרוח ולחשיבות העצומה של ספר התורה, ספר הספרים של העם היהודי, שילווה יהודים בשעתם הקשה.

בסעודת המצווה המפוארת, שהופקה בטוב טעם על ידי ברוך פרוינד, את שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם והשמיעו את ברכתם כ"ק האדמו"ר מביטשקוב שליט"א, רב ארגון זק"א וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי יעקב רוז'ה. רב המכון לרפואה משפטית הרב אשר לנדאו ומנכ"ל חברה קדישא ת"א הרב אברהם מנלה.

בדבריו, עמד הגר"י רוז'ה על הקשר המהותי בין הגופים: "החיבור בין זק"א לחברה קדישא וספר תורה הוא גם בעולם המעשה. יש מצווה לקבור את המת, כשהרמב"ן מסביר שהטעם לכך הוא משום שהאדם הרי הוא כספר תורה. מתנדבי זק"א עוסקים בחסד שאין למעלה הימנו... ועכשיו הגדילו לעשות, בהכנסת ספר תורה למען החיים". הרב סיים בברכה נרגשת למתנדבים: "יהי חלקי עמכם".

מנכ"ל חברה קדישא ת"א ויו"ר פורום חברות הקדישא, הרב אברהם מנלה, חיזק את הדברים ואמר: "מתנדבי זק"א הם חלק ממשפחת חברה קדישא... אין לנו תיאום עם מלאך המוות, וכשצריך תגבור, הם מתייצבים. אני אומר בוודאות, כי ללא זק"א לחברה קדישא היה קשה להתקיים".

חתם את מסכת הנאומים מנכ"ל זק"א ואבי התורם, הרב צבי חסיד, ששיתף את הקהל בתחושותיו האישיות: "ההתרגשות הערב היא כמו להכניס בן תחת חופה. היום אני מחותן משני הצדדים – גם מצד בני שתורם את הספר וגם בכך שארגון זק"א מקבל אותו למען משפחות האבלים".