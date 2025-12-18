הגר''ב שמואלי: ''בזכות המעמד הזה תבוא הגאולה''

אמש (שני) התקיים מעמד סיומי הזוהר העולמי של מוסדות ''נהר שלום - ירושלים'' בראשות המקובל הרב בניהו שמואלי. חודשים רבים נערכים במשרדי המוסדות לקראת האירוע השנתי הגדול בו התקבצו אלפי עמך בית ישראל, אברכים, בני ישיבות וילדי תתי''ם למעמד מיוחד בו למדו וסיימו כל הנוכחים במשותף 52 סיומי זוהר! מתוך צימאון אדיר וצפיה של שנה שלימה.

את בימת הכבוד האירוע פיארו חכמי המקובלים של דורנו, מקובלי ישיבת נהר שלום, רבנים דיינים ואישי ציבור ובראשם ראש ישיבת המקובלים הרב בניהו שמואלי.

התרגשות אחזה בקהל האלפים עת הוכרז על כניסתו של מרן הרב שמואלי לאולם, הקהל כולו עמד על רגליו בשירה אדירה במשך דקות ארוכות.

בפתח המעמד האדיר החליט הגרש''ב שמואלי להקדיש את הערב כולו לע''נ נרצחי הפיגוע הקשה באוסטרליה הי''ד, דבר שריגש את הציבור כפל כפליים.

הקדיש לאחר הסיום נמכר בסכום של 12,000 דולר לכבוד המעמד ולכבוד ראש ישיבת המקובלים.

הגאון הרב יוסף שמואלי חיזק את הציבור על לימוד הזוהר, כשהוא מתאר את ראש הישיבה הרב בניהו שמואלי כממשיך שושלת הקבלה המפוארה דור אחרי דור עד היום הזה.

במשא המרכזי של הרב בניהו שמואלי בחר הרב ליגוע בנקודות חשובות במיוחד בימים אלו, כשהוא מסביר את ההבדלות מתרבות יוון כשלצד זאת גם כל אחד שעוסק במלאכת כפים יכול להיות מחובר ועוסק בתורה, רבים מגדולי ישראל עסקו במלאכת כפים, כלשונו של הרב. לאחר מכן חיזק הרב את כל המשתתפים להצטרף ולצרף עוד ועוד למיזם האדיר המבוסס על דברי הרב בן איש חי של לימוד שעה זוהר בכל שבת. מהמוסדות מציינים כי הפרוייקט כולל הגרלות ודרבון למשתתפים במיזם החשוב. בסיום דבריו אמר הרב שמואלי כי כמו שאמרו שבזכות ספר הזוהר יצאו עם ישראל מהגלות.

האירוע העוצמתי נחתם במעמד קבלת עול מלכות שמים מפי של הרב כשקהל האלפים שואג אחריו ומרעיד את קירות בנייני האומה.

על החלק האומנותי באירוע הופקדה תזמורת מורחבת בהפרת ענק של גדולי הזמר משה לוק ושלמה כהן ששילבו אוירת רכש ועוצמה שלא נראתה כמותה.

על ההפקה: חברת צבעים הפקות.