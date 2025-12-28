מעמד מרגש בחנוכת הבית לתלמוד תורה "אור החינוך" בגבעת זאב

התרגשות רבה שררה השבוע בגבעת זאב, במהלך המעמד המיוחד של חנוכת הבית לתלמוד התורה אור החינוך של רשת פרח.

תלמוד התורה שוכן במבנה רחב ידיים, מפואר, מזמין ומאובזר והוא מוביל מענה ייחודי ואיכותי לתלמידים מאותגרים לימודית בתפקוד גבוה, ברוח התורה ובמסגרת חינוכית מותאמת ומקצועית מהמעלה הראשונה.

המעמד נפתח בגזירת הסרט וקביעת מזוזות בפתחי כיתות הלימוד החדשות, בהשתתפות המרא דאתרא, רבני המועצה, ראש המועצה מר יוסי אסרף, מנכ"ל ומייסד רשת פרח הרב משה שטיין, מנהלת המוסד הגב' שולי זיזק, מנכ"לית המועצה הגב' שירה ליבמן, מנהל אגף החינוך הרב רפאל גולדשמיד, וסגן ראש המועצה הרב יצחק ברנר.

הנוכחים סיירו באגפי המבנה והתרשמו מההשקעה האדירה בתשתיות, הכוללות חדרי טיפול פארא-רפואיים חדישים, חדרים להפעלות ומרחבי למידה המצוידים בציוד המתקדם ביותר בתחום.

הרב משה שטיין, ציין בדבריו את הסטנדרטים הגבוהים של המקום: "השקענו כאן את כל הלב והניסיון כדי לתת לילדים את התנאים המיטביים להצלחה. הראייה שלנו היא להעניק לכל תלמיד את הכלים המקצועיים והדידקטיים המדויקים ביותר, שיאפשרו לו לצמוח ולממש את מלוא יכולותיו". המנכ"ל ציין לשבח את הרשות, העומד בראשה והצוות המקצועי, על שיתוף הפעולה עם תלמוד התורה, והוסיף כי "תודה מיוחדת מגיעה למנהלת תלמוד התורה, ולכל הצוות הפדגוגי המסור והמקצועי, על כך שהם נותנים הרבה מעבר להגדרות התפקיד כדי להעניק לילדים את אפשרויות ההתפתחות הטובות ביותר".

ראש המועצה, יוסף אסרף: "זכינו לרגע של נחת יהודית וציבורית. פתיחת המוסד היא בשורה גדולה וחשובה. המועצה השקיעה מאמצים כבירים במשאבים ובציוד ברמה הגבוהה ביותר, כדי שכל ילד וילדה יקבלו את החינוך המותאם להם בתוככי גבעת זאב, מבלי צורך לנדוד ולהיטלטל בדרכים. זהו צעד משמעותי מתוך תפיסה לדאוג לכל ילד ביישוב ולהמשיך להשקיע את כל הכלים למען דור העתיד".

​במהלך המעמד הודגש ממשק העבודה ההדוק ושיתוף הפעולה האסטרטגי בין רשת 'פרח' לכלל מנהלי תלמודי התורה ביישוב. המוסדות פועלים בסנכרון מקצועי מלא ובתיאום הדוק למען טובת התלמידים והצלחתם החינוכית.

פתיחת תלמוד התורה החדש בשיתוף פעולה מלא עם המועצה המקומית, מהווה פריצת דרך של ממש עבור המשפחות במקום, לאחר שבמשך שנים נאלצו הורים לשלוח את ילדיהם למוסדות מרוחקים מחוץ ליישוב, והתלמידים לא יכלו לקבל את המענה המדויק עבורם כיוון שלא היה מענה ביישוב. כעת, בזכות היוזמה המבורכת ובהכוונת מרנן ורבנן שליט"א, יכולים הילדים להתחנך קרוב לבית, במסגרת תורנית מהודרת, מותאמת לצרכים אישיים, ובסביבה חינוכית ותורנית חמה ותומכת.

תלמוד התורה 'אור החינוך' פועל במסגרת החזון והערכים של רשת 'פרח', הרשת המובילה והגדולה בישראל בתחום, ומציע לתלמידים מעטפת טיפולית מקצועית רחבה הכוללת צוות פרא-רפואי מנוסה, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, מנתחות התנהגות, מטפלים רגשיים ועוד.

הלימודים מתנהלים על טהרת הקודש, עם דגש על לימודי קודש ברמה גבוהה, שיותאמו לצורכי הילדים, תוך שמירה על אווירה תורנית כיאה לבנים למשפחות בני תורה. צוות המחנכים לכיתות הגבוהות יכלול אנשי חינוך בעלי ניסיון בהוראה ובהתמודדות עם אתגרים לימודיים, וכל זאת, בליווי והכוונה של רבנים וגדולי תורה, אשר מדריכים את ההנהלה בקביעות ומבטיחים את ההלימה בין הצרכים החינוכיים לדרכה של תורה.

החזון החינוכי של התלמוד תורה שם במרכזו את הילד, רווחתו, כישוריו, ואת תחושת השייכות שלו לקהילה. סביבת הלימוד בת"ת מתאפיינת באווירה נעימה ומכילה, ומעודדת התפתחות אישית ומציאת חוזקות, לצד הצבת מטרות של קידום לתפקוד עצמאי, רכישת כלים חברתיים ולימודיים, ויצירת תחושת הצלחה וסיפוק אישי לכל תלמיד.

אבן יסוד נוספת בפעילות הת"ת היא שותפות אמיצה עם ההורים, החל מפגישות מסודרות, דרך תקשורת שוטפת במחברות קשר ושיחות טלפון, ועד למפגשי תכנון פרטניים במטרה להתאים את המסלול החינוכי המדויק לכל ילד וילד. תכנית הלימודים משלבת התאמה לתכנית של החינוך הרגיל, כולל פיתוח מיומנויות יסוד, חשיבה, ויכולת השתלבות עתידית בקהילה.​

לאור הביקוש האדיר והפניות הרבות הזורמות מאז פתיחת המוסד, התבשרו ההורים במהלך המעמד כי הרשת כבר נערכת בשיתוף המועצה להרחבת המענים בשנת הלימודים הבאה, מהלך שיכלול הקמת גני תקשורת וכיתות תקשורת כדי להשלים את הרצף הטיפולי ביישוב.

בסיום המעמד הובעה הוקרה מיוחדת למנהל אגף החינוך, הרב רפאל גולדשמיד, על פועלו הרב להקמת המוסד, ולסגן ראש המועצה, הרב יצחק ברנר, על שותפותו לכל אורך הדרך למען ילדי היישוב.

​רשת פרח, המובילה והגדולה בישראל בתחום החינוך המיוחד, פעילה בפריסה ארצית עם מעונות שיקום, גני תקשורת, גני שפה, גני מש"ה, בתי ספר לילדים עם צרכים מיוחדים, תלמודי תורה, כיתות תקשורת, כיתות שילוב, הוסטלים, כפר קהילתי לבוגרים עם מוגבלויות ועוד.