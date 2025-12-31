פגישה רבת־רושם ומעמיקה נערכה במעונו של הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א, ראש ישיבות 'אורחות תורה' וחבר מועצת גדולי התורה, ובה השתתפו רבני ומנהלי הגמ"ח המרכזי – הרב הגאון רבי חיים כהנא שליט"א, מרבני הגמ"ח; והרב דוד בלומנשטוק, מצוות הגמ"ח המרכזי.

בפני ראש הישיבה שליט"א הוצגו התוכניות השונות שהגמ"ח מעמיד לחבריו, כאשר ראש הישיבה מצידו מברר וחוקר אודות הנושא ההלכתי החמור של הלכות ריבית, שהוצג בפניו על ידי הגר"ח כהנא שליט"א.

במהלך השיחה הוצגו לראש הישיבה העקרונות ההלכתיים המובילים את הגמ"ח, כפי שנקבעו על ידי מרנן גדולי ההוראה זצוק"ל ושליט"א. כמו כן הוצגו שאלות העולות באופן תדיר על שולחן ועדת הרבנים של הגמ"ח, והכרעותיהן מיושמות על ידי ועד ההלכה של רבני הגמ"ח העוקב באופן שוטף אחר התנהלות הגמ"ח, עד לרמה של אישורי הלוואות ובקשות משיכה שונות.

ראש הישיבה שליט"א גם הרחיב והתעניין בצד המעשי והפרקטי של בשורת הגמ"ח – על אודות סכומי התרומה וההפקדה מול סכומי ההלוואה והמענק, דרכי קבלת ההלוואה ומועדיה, ועל רמת הסיוע הכלכלי שמעניק הגמ"ח בשלל תוכניותיו.

מנהלי הגמ"ח גם תיארו את פניית גדולי הדיינים שליט"א בדורנו, שמצידם ביקשו להיחשף למודל הכלכלי של הגמ"ח – מעבר לשאלות ההלכתיות. המנהלים גם סיפרו שאחרי דיוני עומק רבים והעלאת שאלות רבות ונוקבות, אישרו הדיינים שליט"א בפה מלא ועודדו לכתחילה את ההצטרפות לגמ"ח.

בסיום הפגישה הזכיר הגאון הגדול ר"ש שטיינמן שליט"א כי "עולם חסד ייבנה, וכך ברא הקב"ה את העולם, באופן שהאדם היחיד לא יכול להסתדר לבד, והוא נזקק לסיוע של השני, וחוזר חלילה. רבנו החפץ חיים כבר העלה על נס את המצווה הגדולה והחשובה שבהענקת הלוואה כספית כגמ"ח, וב"ה שאיכשר דרא והגמ"ח המרכזי מזכה את כל משתתפיו גם במצווה זו וגם מעניק להם את היכולת להגיע לשלב נישואי הילדים באופן המוריד את הקושי והעול".

לבקשת הנהלת הגמ"ח, צירף ראש הישיבה שליט"א את חתימתו למכתב גדולי ישראל שליט"א, בו נקרא הציבור להשתדל ולחסוך עבור נישואי הילדים כי זה בבחינת חובת ההשתדלות על כל אחד בראייה צופה פני עתיד.