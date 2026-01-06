הראש"ל הרב יצחק יוסף ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יצחק יוסף, שיגר מכתב לעריק, תלמיד ישיבה ספרדי שנעצר בעוון לימוד התורה, בו מחה בין היתר על הסלקציה בין תלמידי ישיבות הספרדים והאשכנזים.

רבות דובר כאן ב'כיכר השבת' על התופעה המכוערת במסגרתה צה"ל "מתעדף" את לומדי התורה הקדושה הספרדים לביצוע מעצריו, במהלך שנראה כגזענות מובנית ומכוונת. הראשון לציון התייחס לתופעה במכתב ששיגר כאמור לעריק ספרדי, בו חיזק את רוחו של התלמיד השוהה בין כותלי הכלא. "חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת", פתח הראשון לציון את מכתבו. "תשמור טוב על העיניים. אם אברהם אבינו עבר י' נסיונות גם אתה תתגבר על הנסיונות לא תסתכל כלל בנשים", הורה הרב לתלמיד העצור. ״ילד יכול להיות בן 25 - ועדיין למחוק אבא או אמא לגמרי״ | מנחם סוכות בראיון חשוף כיכר FM | 16:08 הרב הדגיש לתלמיד: "תכניס בחוש שלך שכל מטרת החילוניים הרשעים להעבירם מחוקי רצונך".

וכאן עבר הרב לדבר על התופעה הנ"ל: "יש כאן מאבק על הרוחניות של הספרדים, הם גזענים מוחלטים", הטיח הרב.

הראשון לציון הוסיף ונתן עצות טובות לתלמיד הישיבה: "תתחזק בתהלים ובלימוד ההלכות", והבטיח לו כי "התקופה הקשה הזאת תעבור, ותהיה חזק ושכרך כפול".

הרב הוסיף בחריפות: "ואותם שעצרו אותך "בעוון" שאתה בן ישיבה, תדע שהם לא יינקו מעונשי שמיים. ואח"כ שואלים למה יש מחלוקת".

"חזק ואמץ!", סיכם הראשון לציון את מכתבו החריף בחתימת ידו.