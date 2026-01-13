השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נאם היום (שלישי) בכנסת במסגרת יום ההוקרה למשרתים חרדים בגופים ביטחוניים, והתייחס בדבריו גם לריבוי המשרתים החרדים במשטרה.

השר אמר כי המשטרה היא "יותר מסורתית מאשר גופים בטחוניים אחרים".

"יש שתי הגישות בנושא של שילוב חרדי. אפשר לבוא ולתקוף ולהתקיף ולהשמיץ ולא נגיע לשום דבר. אפשר לאהוב, לחבק ולגרום להם לבוא עוד ועוד", אמר בן גביר על הציבור החרדי.

"צריך להודות על האמת", אמר השר לבטחון לאומי. "המשטרה נתפסת גם כארגון הרבה יותר מסורתי. אני ראיתי את זה בעיניים. אני הולך ללילה של פעילות בלוד ורמלה, לא אשכח את התמונה הזאת", תיאר בן גביר בהתרגשות.

"מאה, מאה חמישים, שוטרים, מגבניקים, מסיימים את הפעילות, חמש, חמש וחצי בבוקר, אני כבר רוצה, חצי נרדם לחזור הביתה, אומרים, רגע, מה זה תפילה? הולכים לתפילה, חבר'ה חילונים רובם, הם כיפות, טלית, תפילין, מסלסלים לי בתפילה איזה שעה שלמה של תפילה, אמרתי, אני מרגיש כאילו אנחנו בראש השנה. וזה נתפס, אי אפשר לזייף", אמר בן גביר בהתרגשות.

השר פנה למשרתים החרדים: "כשהציבור חרדי שיודע שיש לו בית, שיש לו מקום, שאוהבים אותו, אז זה עובד. זה עובד מכל הלב. ולכן ביום הזה אני באמת רוצה להוקיר, להגיד תודה לכל המשרתים. אגב, באמת חלקם, הייתי אומר מקצתם, ברוך השם, לא כולם, לא רובם, אבל חלקם גם עוברים מציאות לא פשוטה. אגב, לפעמים גם בבית, יש כמה כאלה שהחרימו אותם בגלל שהם הלכו לאיפה שהם הלכו", אמר השר וסיכם: "ולכן בואו נחבק אותם, בואו נאמץ אותם לרבנו. ובואו נגיד להם תודה."