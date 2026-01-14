חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל האדמו"רים מצאנז ומודז'יץ, הגיעו הערב (רביעי) למעונו של הגר"ד לנדו ברחוב הרב שר בבני ברק, יחד עם הגרמ"ה הירש, להתייעצות ושיחה בנושא החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות.

על פי הדיווחים, האדמו"רים הביאו את התנגדות המועצת החסידית לחוק, וניסו לשכנע את הגר"ד והגרמ"ה להצטרף למהלך ולהציג קו כלל חרדי נגד חוק הגיוס. השיחה הסתיימה לאחר כשעה.

הפגישה מתרחשת שבוע לאחר הכינוס הדרמטי של מועצת גדולי התורה שנערך בשבוע שעבר באולמי "בית מלכה" בירושלים. בכינוס, בו השתתפו מרנן ורבנן האדמו"רים מגור, בעלזא, ויז'ניץ, צאנז, באיאן, סערט ויז'ניץ ומודז'יץ, התקבלה החלטה עקרונית לסרב לכל חוק גיוס הכולל סנקציות, אך פרסום ההחלטות האופרטיביות נדחה.

לדברים הצטרף מכתבו החריף של האדמו"ר מסלונים, שנעדר מהכינוס אך שיגר דברים נוקבים שהוקראו בפני חברי המועצה. "לא נעזוב את היכלי הישיבות בכל מצב", כתב האדמו"ר, והבהיר כי הוא מתנגד לכל חוק המטיל עונשים על לומדי התורה.