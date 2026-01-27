טראמפ פתח את האירוע | הבכיר החרדי בנאום נלהב בגבעת הקפיטול

בוושינגטון די.סי נערכה ביום חמישי האחרון הוועידה הבינלאומית בין-דתית תחת הכותרת "מאוחדים בחירות: עלייתם של דיפלומטים רוחניים", בהשתתפות מאות מנהיגי דת ונבחרי ציבור. את הנאום המרכזי בכינוס, שהתקיים בבניין המשרדים קנון בגבעת הקפיטול, נשא דובי הוניג, מנכ"ל לשכת המסחר היהודית האורתודוקסית.

הוועידה נפתחה בדבריו של הנשיא דונלד טראמפ, שדיבר מרחוק בפני המשתתפים והדגיש את החשיבות של התלכדות מנהיגים דתיים בעת הנוכחית. הנשיא ציין בדבריו את מאבקו להגנה על חופש הדת ועל זכותם של מאמינים לקחת חלק פעיל ונועז בחיים הציבוריים, תוך הדגשה כי האמונה נותרת אבן יסוד עבור אומה חזקה ומוסרית. המפגש נערך בהובלתו של פסטור מארק ברנס, יועצו של הנשיא.

במהלך נאומו, עמד דובי הוניג על האחריות המוטלת על מנהיגי דת ליצור נתיבים מעשיים לשיתוף פעולה המחזק קהילות. לדבריו, "האמונה חייבת להיות העוגן של החברה". הוניג הוסיף והדגיש את החיבור לעולם העסקים באומרו כי "כאשר ערכים מובילים, המסחר הופך לאחד הגשרים החזקים ביותר שיש לנו – מקרב אנשים בין דתות, תרבויות וגבולות, והופך אמונה משותפת לאחריות משותפת".

האירוע כלל רגע של דקת דומייה לזכר קורבנות מתקפות הטרור של ה-7 באוקטובר, בהובלת ד"ר מייקל ג'נקינס, כחלק מהתחייבות הוועידה לעמידה נגד שנאה. בין הדוברים הנוספים היו חברי קונגרס והרב שלמה משה עמאר, לשעבר הרב הראשי הספרדי לישראל. בסיום הכינוס, העניקה לשכת המסחר היהודית האורתודוקסית לפסטור מארק ברנס את "אות מנהיגות דרך אמונה" על פועלו בקידום אחדות בין-דתית.