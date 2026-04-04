הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יצחק יוסף הבהיר בסוף השיעור את דבריו על בג"ץ "שהקב"ה ישמיד אותם".

הרב הבהיר כי אין כוונתו לקרוא לאלימות: "בתוך הדברים על השופטים, הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם. חס ושלום, לא התכוונתי שאתם תשמידו אותם, חס ושלום. באלימות? בוודאי שלא. הקדוש ברוך הוא יתן להם את העונש שלהם", הבהיר הרב.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יצחק יוסף יצא בחריפות נגד התנהלות בג"ץ בנושא הפגנות השמאל הקיצוני נגד המלחמה בכיכר הבימה.

"מה כבודו ציפה מהם? מישהו מצפה מהחילונים האלו? כל השופטים האלו הם חילונים כופרים", אמר הרב יצחק בשיעורו.

"לא דת ולא דין - שבת, חזיר, עריות, הכל יש להם. אין מה לצפות מהם. כבודו ינסה לבקש מחר יותר מ-50 - שלוש מאות, ישאל: למה עושים אפליות? עושים הפגנה של קפלן 600 - גם בכותל צריך 600! תהיה אזעקה ייכנסו מיד למנהרה מה קרה? גם בכותל צריך 600. אבל אין מה לתלות תקוות ברשעים האלו", הטיח הגאון רבי יצחק יוסף בשופטי בג"ץ.

"השם יעזור שיבוא משיח צדקנו ויהיה השיבה שופטנו כבראשונה, כל האלו הרשעים... שייקח אותם..."

הרב סיפר כי "מרן היה מדבר רגוע, כשהיה מדבר על שופטים - וואי! הוא כל כך היה כועס הוא לא סבל אותם, הוא הבין שאלו ממשיכי דור ההשכלה שונאי ישראל. הוא שנא אותם את השופטים. כל הצרות שלנו בעניני דת ומדינה גם גיוס בחורי הישיבות כל זה בגלל השופטים הרשעים הללו, הקב"ה ישמיד אותם".