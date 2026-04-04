אחרי הדברים הקשים על בג"ץ - הראש"ל מבהיר בסוף השיעור: "לא הציבור אלא הקב"ה יעניש"

אחרי הסערה שעוררו דברי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נגד בג"ץ, הרב הבהיר את דבריו בסוף השיעור כי אינו קורא לאלימות חלילה | "הקב"ה יעניש אותם", הבהיר הרב (חרדים)

הרב בסוף השיעור
הרב בסוף השיעור (צילום: לפי סעיף 27א)
הרב בסוף השיעור (צילום: לפי סעיף 27א)

הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי הבהיר בסוף השיעור את דבריו על בג"ץ "שהקב"ה ישמיד אותם".

הרב הבהיר כי אין כוונתו לקרוא לאלימות: "בתוך הדברים על השופטים, הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם. חס ושלום, לא התכוונתי שאתם תשמידו אותם, חס ושלום. באלימות? בוודאי שלא. הקדוש ברוך הוא יתן להם את העונש שלהם", הבהיר הרב.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יצחק יוסף יצא בחריפות נגד התנהלות בג"ץ בנושא הפגנות השמאל הקיצוני נגד המלחמה בכיכר הבימה.

"מה כבודו ציפה מהם? מישהו מצפה מהחילונים האלו? כל השופטים האלו הם חילונים כופרים", אמר הרב יצחק בשיעורו.

"לא דת ולא דין - שבת, חזיר, עריות, הכל יש להם. אין מה לצפות מהם. כבודו ינסה לבקש מחר יותר מ-50 - שלוש מאות, ישאל: למה עושים אפליות? עושים הפגנה של קפלן 600 - גם בכותל צריך 600! תהיה אזעקה ייכנסו מיד למנהרה מה קרה? גם בכותל צריך 600. אבל אין מה לתלות תקוות ברשעים האלו", הטיח הגאון רבי יצחק יוסף בשופטי בג"ץ.

"השם יעזור שיבוא משיח צדקנו ויהיה השיבה שופטנו כבראשונה, כל האלו הרשעים... שייקח אותם..."

הרב סיפר כי "מרן היה מדבר רגוע, כשהיה מדבר על שופטים - וואי! הוא כל כך היה כועס הוא לא סבל אותם, הוא הבין שאלו ממשיכי דור ההשכלה שונאי ישראל. הוא שנא אותם את השופטים. כל הצרות שלנו בעניני דת ומדינה גם גיוס בחורי הישיבות כל זה בגלל השופטים הרשעים הללו, הקב"ה ישמיד אותם".

11
מרן שליט"א ממשיך את דרך אביו בלא מורא "שפת אמת תיכון לעד", אין לנו אלא דברי חכמים
יעקב
10
אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים תודה לרב שהעמיד דברים על דיוקם התפילה היא הנשק שלנו לא הידיים
לסרי
9
כבוד הרב הוא העטרה של הדור כשהוא מדבר אנחנו מקשיבים. ה' ישמור אותו עלינו.
כהן
8
הרס את הכל חבל שהסביר
שלמה
טוב שהסביר
ממש לא
7
אשרינו שזכינו למרן פאר הדור שליט''א
היהודי החושב
6
הבנו.
יוסף חיים אוהב ציון
5
אוהבים אותך הרב לא צריכים שום הסברים
איציק
4
כאן המקום לעשות חשבון נפש עם מינוי הדיינים שלנו אולי יש פה מידה כנגד מידה ודוק
יאיר
3
הרב התכוון שאיראן תפיל עליהם איזה טיל על זה שהם מאשרים הפגנה למען איראן
יהודי פשוט
2
כבוד הרב, מה אם "המדינה" ששלחו תגובה לבגץ רק ביום השבת למרות שנדרשו לכך כבר ברביעי?
ערבוביא
"המדינה" הכוונה היא לפרקליטות שהם הזרזיר כאן.
נועם
המשטרה כבר נתנה את תגובתה ביום שישי כך הודיע היום, דובר המשטרה, תוך שהוא מכחיש טוטלית את דברי דובר בית המשפט, שכביכול רק בשבת התקבלה התגובה.
עובדות

