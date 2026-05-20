כיכר השבת
"עוד ועוד קשיים"

"לא רוצים לתת לנו ללמוד": משאו הכואב של הגרמ"ה הירש בישיבת חברון | צפו

בשיחה שמסר ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בהיכל ישיבת חברון הוא התייחס לסנקציות ולמעצרים נגד בני הישיבות | "על ידי שאנחנו מתחזקים ומוכנים למסור נפשנו, לצורך הקדוש ברוך הוא, זה יהיה הכוח", הבטיח הגרמ"ה (חרדים)

הגרמ"ה בבואו לישיבה

בשיחה שמסר אמש ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בהיכל ישיבת חברון הוא התייחס לענייני דיומא, כאשר משבר הגיוס הולך ומעמיק והמשטרה מבצעת מעצרים נוספים של בני ישיבות.

בפתח דבריו אמר הגרמ"ה: "היום שאלה שהולכים נגדינו, שלא רוצים לתת לנו ללמוד, מוסיפים ומוסיפים כל יום ויום עוד חומרות ועוד חומרות ועוד חומרות יותר ויותר קשה. יותר ויותר יש מסירת נפש".

"ואדרבה, על ידי שאנחנו מתחזקים ומוכנים למסור נפשנו, לצורך הקדוש ברוך הוא, זה יהיה הכוח, זה גופא יצליח. ועל ידי זה יהיה כבוד הקב"ה זה מה שיביא את הישועה".

משא הגרמ"ה בישיבה

ראש הישיבה הוסיף: "אבל צריכים לדעת שיהיה פה ניסיונות גדולים. הדרך לנצח את הניסיון ולעמוד בניסיונות – זה רק על ידי זה שאנחנו מוכנים למסור נפשינו לקדוש ברוך הוא. על ידי שאנחנו נהיה מוכנים באמת לכבוד הקדוש ברוך הוא".

"על ידי זה, רק על ידי זה, שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו מוכנים למסור את עצמינו בשבילו, שזה יהיה כבוד התורה הגדול הזה - זה מה שיביא את הסייעתא דשמיא הגדולה שנוכל לצאת מכל הפגעים שיש עכשיו, שנוכל לחזור ללמוד בשלווה", סיכם הגרמ"ה.

גיוס חרדיםחברוןהגרמ"ה הירשמסירות נפשנסיונות

