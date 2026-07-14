חברי כנסת מסיעת יש עתיד, ובהם יאיר לפיד, מאיר כהן ורם בן ברק, הגישו עתירה דחופה לבית המשפט העליון בדרישה לבטל את תיקון מספר עשרים ושמונה לחוק שירות ביטחון שהתקבל בכנסת. העותרים מבקשים מבית המשפט להקפיא את כניסתו לתוקף של החוק, המונע מעצרים והליכים פליליים נגד תלמידי ישיבות חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל.

מפלגת ישראל ביתנו הגישה עתירה נפרדת נגד תחולת החוק ובקשה להקפאתו.

בעתירה נטען כי מדובר בחקיקה מפלה ופסולה שאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חברי הכנסת מדגישים כי המדינה הכריעה לקיים אכיפה שונה לחלוטין לחייבי גיוס רק בשל השתייכותם המגזרית, כך שאזרחים חילונים יישלחו לכלא ואילו בני ישיבות חרדים יזכו לפטור וחסינות.

העותרים מצביעים על כך שהחוק גובש בחטף כחלק מעסקה פוליטית בין ראש הממשלה לראשי הסיעות החרדיות, במטרה למנוע את פיזור הכנסת. המהלך החפוז הוביל להחלפת הצעת חוק מורכבת שנדונה במשך עשרות ישיבות בסעיף חסינות יחיד, צעד שהיועצת המשפטית של הכנסת הגדירה כמהלך שבו הנוסח הוחלף בהסדר אחר לחלוטין שאינו מתיישב עם תכליות החוק ומייצר הליך לא תקין.

העתירה נתמכת לטענתם בעמדתו המקצועית והנחרצת של הצבא, שהתנגד למהלך באופן חד משמעי. הרמטכ"ל אייל זמיר אף שיגר מכתב פומבי חריג שבו הבהיר כי ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צרכי צה"ל ומתריע כי מהלך כזה יצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה.

מפקדי הצבא הבהירו בדיוני הוועדה כי כלי האכיפה כולל מעצרים הם חלק מהיכולת של המערכת לממש את חוק שירות ביטחון ולמלא את שורות המתגייסים. העותרים מסכמים כי אפליה באשר ליקר מכל, החיים עצמם, היא הקשה שבאפליות, במיוחד בשעה שחיילים רבים מקפחים את חייהם בקרבות והמערך הלוחם כורע תחת הנטל.