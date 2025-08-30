הרה"צ רבי אלימלך בידרמן עם כתב ידו הנדירה של ה'בת עין' ( צילום: א.פ.ק. )

אל שולחנו של המשפיע החסידי הגדול, הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן, הוצגה בשבוע שעבר מציאה נדירה שנחשפה לאחרונה, חתימת יד קדשו של פועל הישועות מרנא רבי אברהם דוב מאבריטש זי"ע בעל ה'בת עין'.

ה'בת עין' שחי ופעל בעיר הקודש צפת, נודע כבר בחייו כפועל ישועות גדול ורבו העובדות והסיפורים עליו, ובפרט פועלו הגדול בימי הרעש בצפת בשנת תקצ"ז, כאשר הציל יהודים רבים ממיתה ומכיליון.

הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן, שדבק בתורתו ובדרכו של ה'בת עין', ואף מזה כעשר שנים עורך בכל שנה ושנה את ימי ההילולא במחיצתו ברוב עם הדרת מלך, מפיץ את דבר הישועה להולכים בדרכי הצדיק, ואף מעורר ומזרז את הצעירים ללמוד בספרים הקדושים, הנודעים כסגולה.

החתימה שנחשפה לאחרונה היא נדירה בכל קנה מידה, שכן כמעט ואין כתבי יד מה'בת עין'. כתב היד הנדיר מתייחס למכירת מקום תפילה וחזקתו בבית הכנסת המקודש של רבינו האר"י ז"ל בעיר הקודש צפת, מאושר ומקוים בכתב יד קדשו וחתימתו של ה'בת עין'.

בשולי הכתב, לאחר חתימות הגבאים, נרשם: "וליתר שאת ותוקף, עוד בא על החתום הרב הקדוש". ואכן בצדו השני של הדף רשם בעל 'בת עין' בכתב יד קדשו וחתימתו:

"המכר המבואר מעל"ד [=מעבר לדף] שריר וקיים, נאם אברהם דוב מאוורוטש יושב בעה"ק צפתובב"א [= בעיר הקדש צפת תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן]".

"אם בחייו פעל ישועות", אמר הגה"צ, "בוודאי שגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, ובוודאי כשמחזיקים חפץ מצווה שלו, זהו סגולה נפלאה ונעלה ביותר".

הגה"צ רבי אלימלך התרגש למקרא התאריך בו נכתב שטר המכר: "י"ב ימים לחודש אלול שנת ת"ר". בדיוק בימים אלו לפני 185 שנה. "בוודאי היה זה הכנה ליום הדין, לימים הנוראים, כשעשו שינויים בבית הכנסת".

"רק להסתכל על כתב ידו של ה'בת עין' הוא מעורר והיא סגולה נפלאה לתשובה ולמעשים טובים", סיים ברגש רב רבי אלימלך.