התרגשות באנטווערפן: מדוע נכד האדמו"ר מבעלזא הגיע רק לשעתיים?

מאות חסידי בעלזא באנטווערפן, הופתעו במהלך היום (שני) לשמוע שבעירם מבקר אורח רם מעלה, הרה"ג רבי חיים מאיר רוקח, נכדו חביבו של האדמו"ר מבעלזא, ובנו של הרה"צ מבעלזא, שהופיע לביקור בזק ופתע בהיכל הישיבה הרמה בעיר, במטרה למסור שיחת 'פתיחת הזמן' עם התחלת זמן החורף.

הרה"ג הגיע לביקור בזק של שעתיים בלבד, מלווה במשב"ק אחד בלבד הרב יהושע גרינבוים, במטרה למסור שיחת פתיחת הזמן לרגל תחילת זמן החורף בהיכל ישיבת בעלזא בעיר. ההגעה לא פורסמה מראש, ולא הייתה כל הכנה מקדימה – לא מודעות, לא קבלת פנים, ולא רמז קל שבקלים.

ל'כיכר השבת' נודע כי ביקור הבזק של שעתיים בלבד, היה כה סודי ומהיר, עד שלחסידים נודע עליו רק כאשר השמועה החלה להתפשט, כי הרה"ג כבר נכנס למבנה הישיבה.

בהיכל הישיבה שררה דממה של לימוד והתכוננות לקראת זמן חורף, כאשר לפתע נפתחה הדלת: הרה"ג הופיע ללא הודעה מוקדמת, ללא מודעות רחוב וללא קבלת פנים רשמית.

הבחורים הנדהמים, שקיבלו בהפתעה מוחלטת את האורח הרם, התרגשו לשמוע בהמשך דברי קודש, דברי חיזוק והדרכה שהביא הרה"ג מעיה"ק ירושלים ממשנתו הזכה של זקינו האדמו"ר מבעלזא, כשהוא נוטע בלבם של הבחורים תורה, יראת שמיים ואהבת ה' לקראת חודשי החורף הארוכים.

בשעות אלו, עושה הרה"ג דרכו חזרה לארץ הקודש, כשהוא משאיר אחריו זיכרון מתוק של התעלות רוחנית שילווה את בני הישיבה לאורך כל הזמן.